Audi RS 5: al via gli ordini della prima RS plug-in

La gamma Audi si arricchisce di una novità che segna una svolta nella storia di Audi Sport: la nuova Audi RS 5 è la prima ibrida plug-in ad alte prestazioni del marchio. Un modello che combina potenza, tecnologia e design, ponendosi come evoluzione naturale dell’Audi RS 4 ma con una marcia in più grazie all’elettrificazione intelligente.

Sotto il cofano batte il cuore di un V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV, abbinato a un motore elettrico da 177 CV, per una potenza complessiva di 639 CV e una coppia di 825 Nm. Questi numeri consentono alla RS 5 di scattare da 0 a 100 km/h in appena **3,6 secondi**, rendendola una delle sportive più veloci e avanzate mai prodotte dal marchio dei quattro anelli.

La trazione integrale permanente quattro è stata profondamente evoluta. L’introduzione del sistema Dynamic Torque Control elettromeccanico assicura una distribuzione della coppia tra gli assi e le ruote posteriori più rapida e precisa che mai. Il risultato è un comportamento dinamico di altissimo livello, con maggiore agilità, precisione in curva e stabilità anche nelle manovre più estreme.

Audi RS 5 vanta una dotazione tecnica pensata per gli amanti della guida sportiva. Assali specifici Audi Sport, ammortizzatori a doppia valvola, sterzo RS e programmi di guida RS fanno parte dell’equipaggiamento di serie, mentre tra gli optional spiccano i potenti freni carboceramici, destinati agli automobilisti più esigenti.

La nuova RS 5 non dimentica però l’efficienza e la praticità: grazie alla funzione Battery Charge, è possibile ricaricare la batteria anche durante la marcia, ottimizzando i consumi e massimizzando le prestazioni in ogni condizione.

Il design, come da tradizione RS, riflette la sua anima sportiva. Carreggiate ampliate di oltre 90 mm, paraurti ispirati al motorsport, estrattore posteriore di derivazione racing e scarico RS a doppia uscita centrale ne definiscono l’identità visiva. Ogni linea e dettaglio suggeriscono potenza e precisione, mentre la cura aerodinamica ne esalta le performance.

L’anima della RS 5 si rivela così duplice: da un lato la sportività estrema tipica di Audi Sport, dall’altro una spiccata vocazione granturistica, capace di affrontare lunghi viaggi nel massimo comfort senza rinunciare alle emozioni della guida pura.

L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per giugno 2026, ma gli ordini sono già aperti. Con la nuova RS 5, Audi inaugura una nuova era di sportive ad alte prestazioni capaci di coniugare la potenza di sempre con la tecnologia del futuro.