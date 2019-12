Barcellona-Real Madrid: CUPRA rende omaggio ai giocatori del primo Clásico

I giocatori del primo Clásico della storia sono i protagonisti dello spot che CUPRA trasmetterà stasera, prima della partita. Il nuovo marchio di SEAT, che dallo scorso agosto è partner ufficiale automotive e mobilità dell’FC Barcelona per le prossime cinque stagioni, è un viaggio nel tempo che ricorda la prima partita tra le due squadre, per sottolineare come valori quali passione, ambizione e determinazione diano origine a grandi storie.

CUPRA farà il suo debutto nel Clásico con uno spot pubblicitario in formato cinematografico che riporta gli spettatori indietro nel tempo di oltre 100 anni, fino alla prima partita, giocata in un ippodromo di Madrid nel 1902. Ispirato alla Madrid di inizio del XX secolo, questo lavoro artistico e storico vuole dimostrare come i traguardi più importanti si raggiungano grazie alla convinzione di un gruppo di pionieri. Un altro obiettivo dello spot è quello di evidenziare valori come fair play, sportività, lavoro di squadra e rispetto professionale.

“I grandi sogni iniziano con pochi disposti a crederci. Sebbene il calcio non fosse uno sport molto popolare all’epoca, nel 1902 un gruppo di 22 appassionati si dà appuntamento a Madrid per giocare il primo Clásico. E, proprio come questa storica partita, CUPRA nasce dalla convinzione di un team con l’obiettivo di creare un marchio contemporaneo appositamente progettato per gli amanti dell’auto”, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di CUPRA.

Girato in luoghi iconici di Madrid (come il Museo delle Ferrovie), lo spot vede la voce narrante di Daniel Brühl, attore tedesco nato in Spagna, e sarà trasmesso in TV in Spagna, Italia, Germania, Francia e Messico. Inoltre, il messaggio del marchio verrà rafforzato con una campagna digitale attiva in questi cinque Paesi e nel Regno Unito, Austria e Svizzera, nonché nei social media dell’FC Barcelona.

Ampliando il ‘CUPRA Garage’

Lo spot presenta CUPRA Formentor Concept, il primo modello sviluppato appositamente per il marchio. Alimentato da un motore ibrido plug-in ad alte prestazioni, il nuovo modello sarà prodotto a Martorell e lanciato nel mercato il prossimo anno. Dopo CUPRA Ateca, primo modello del marchio, e con l’arrivo di CUPRA Formentor e CUPRA Leon nel 2020, il brand rafforzerà la propria gamma prodotti, con l’obiettivo di raddoppiare le vendite nei prossimi due – quattro anni.

Per raggiungere questo obiettivo, nel corso dell’anno il marchio ha consolidato la propria struttura, definendo il management team e aumentando l’organico del 50%. Inoltre, CUPRA sta ultimando la costruzione della sua nuova sede, un palazzo di 2.400 m2 vicino alla sede principale di SEAT, che aprirà il prossimo anno. Inoltre, il marchio ha rinnovato la propria officina di auto turismo da gara per creare la CUPRA Racing Factory, struttura in cui verranno realizzate le future auto da corsa e che. nello spot del Clásico. ha fatto da sfondo alle immagini di CUPRA Formentor.

Un accordo speciale

Lo scorso agosto, CUPRA e FC Barcelona hanno unito le forze in un’alleanza globale grazie a cui il nuovo marchio di SEAT è diventato Official Automotive and Mobility Partner esclusivo e uno dei Global Official Partners del club calcistico. Con l’obiettivo di promuovere l’immagine della città di Barcellona nel mondo, talento e l’innovazione e creare esperienze uniche per i fan di tutto il mondo, le due organizzazioni collaboreranno per le prossime cinque stagioni.

Inoltre, al fine di promuovere l’innovazione nel settore della mobilità, SEAT, CUPRA e FC Barcelona svilupperanno congiuntamente soluzioni di micromobilità ed elettromobilità che verranno annunciate a breve.

Sulla buona strada

CUPRA sta per chiudere il suo secondo anno di attività con vendite record. Il nuovo marchio automobilistico ha totalizzato 22.800 unità vendute fino a novembre 2019, il +74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per dare continuità alla propria espansione internazionale, lo scorso novembre CUPRA ha inaugurato a Città del Messico il primo CUPRA Garage al mondo. Una struttura dedicata esclusivamente al marchio che, insieme ai 248 CUPRA corner, completa a oggi la rete di distribuzione globale di CUPRA.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0