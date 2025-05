Barcolana: Honda Auto è il nuovo official automotive partner della regata più grande del mondo

Barcolana annuncia con entusiasmo la nuova partnership con Honda Auto, che sarà official automotive partner della 57ª edizione della celebre regata internazionale, in programma a Trieste dal 3 al 12 ottobre 2025. Questo accordo strategico sancisce l’ingresso di un marchio globale nel cuore di uno degli eventi velici più iconici al mondo, confermando la crescente attrattività di Barcolana per i grandi brand internazionali.

Honda parteciperà attivamente alla manifestazione, non solo sostenendo la regata principale ma anche una serie di eventi collaterali, tra cui Barcolana Nuota, contribuendo a rendere ancora più ricco e coinvolgente il calendario della manifestazione. Inoltre, il brand sarà presente nel Villaggio Barcolana, allestito in piazza dell’Unità d’Italia, uno degli spazi più visitati durante la settimana della regata, dove avrà l’occasione di interagire direttamente con il pubblico.

“Diamo il benvenuto a Honda tra i nostri partner,” ha dichiarato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano. “Questo nuovo accordo testimonia la crescita dell’evento e la sua attrattività per i grandi marchi internazionali.”

Honda Auto vede nella partnership con Barcolana un’opportunità strategica per rafforzare la propria visibilità e promuovere i valori del brand, come spiegato da Simone Mattogno, Head of Automobile di Honda Motor Europe Italia: “Siamo orgogliosi di essere official automotive partner di un evento internazionale così prestigioso come Barcolana, che rappresenta da sempre un punto d’incontro unico tra sport, cultura e consapevolezza ambientale. La nostra partecipazione si inserisce in un percorso volto a rafforzare il legame tra il brand Honda e manifestazioni di alto profilo, capaci di coinvolgere e ispirare un pubblico attento e appassionato ai valori dell’innovazione e della sostenibilità.”

In occasione della Barcolana, Honda presenterà in anteprima nazionale un nuovo modello della sua gamma, in arrivo sul mercato entro la fine del 2025. Un’occasione imperdibile per il pubblico italiano, che potrà scoprire in anteprima la visione di mobilità sostenibile proposta da Honda.

La conferenza stampa ufficiale di presentazione di Barcolana si terrà il 29 maggio a Trieste, giorno in cui si apriranno ufficialmente anche le iscrizioni alla regata. Honda sarà protagonista anche di questo appuntamento, durante il quale verranno illustrate tutte le attività e iniziative che il marchio metterà in campo nei giorni della manifestazione.