Ben Harper torna a Rock in Roma 2026: live con gli Innocent Criminals all’Auditorium Parco della Musica

Il 29 giugno 2026 il pubblico di Rock in Roma potrà assistere al ritorno di Ben Harper insieme agli Innocent Criminals sul palco dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati del cantautorato internazionale e per chi ha seguito l’evoluzione di uno degli artisti più versatili della sua generazione.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di venerdì 12 dicembre sui principali circuiti di vendita, tra cui rockinroma.com, ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Ben Harper si distingue da sempre per la sua capacità di attraversare i generi musicali con naturalezza, muovendosi tra pop, reggae, soul, blues, rock, funk e folk. La sua carriera conta 18 album in studio, oltre 16 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e tre Grammy Awards. La sua musica rappresenta una combinazione unica di audacia sonora, sincerità artistica e impegno sociale. Non a caso, nel 2023 ha ottenuto una nomination ai Grammy Special Merit Award nella categoria *Best Song For Social Change*, riconoscimento dedicato alle canzoni che promuovono con forza il cambiamento sociale.

L’elenco dei nomi con cui Harper ha collaborato è una testimonianza della sua apertura artistica: da Mavis Staples a Tom Morello, da Taj Mahal a Rickie Lee Jones, fino a John Mayer, Keith Richards, Harry Styles e Ziggy Marley. In più occasioni si è esibito dal vivo con artisti iconici come Pearl Jam, Paul McCartney e Bruce Springsteen.

Nel 2023 Harper ha pubblicato l’album Wide Open Light, che include il brano Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Il disco segue Bloodline Maintenance, lavoro di forte impatto politico e sonoro, che gli è valso un’ulteriore candidatura ai Grammy.

Il ritorno di Ben Harper sul palco di Rock in Roma nel 2026 rappresenta quindi non solo un concerto, ma un viaggio attraverso quasi trent’anni di musica, impegno e ricerca artistica. Un evento che promette di unire passato e futuro, con l’energia unica che ha reso il cantautore californiano una delle voci più influenti e rispettate della scena mondiale.