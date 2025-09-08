Betta Lemme lancia il nuovo singolo “Gelosia” feat. BigMama

Lo scorso 5 settembre, la popstar italo-canadese Betta Lemme ha rilasciato il suo nuovo singolo “Gelosia”, in collaborazione con l’artista BigMama e prodotto da Ada Music Italy e Warner Music Italy. La canzone, immediatamente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, si accompagna anche a un videoclip ufficiale che già promette di incantare il pubblico.

Dopo il grande successo internazionale di “Bambola”, con oltre 88 milioni di visualizzazioni su YouTube, Betta Lemme torna a farsi portavoce di tematiche di empowerment femminile e difesa dei diritti fondamentali, seguendo uno stile diretto e inclusivo.

“Gelosia” esplora il tema della libertà e della forza delle donne, fornendo un inno al diritto di dire “no” senza rimorsi. “È una canzone per le donne stanche di non essere ascoltate, di non essere prese sul serio e di essere private dei loro momenti di felicità. Che si tratti di un ex possessivo, di una persona arrogante sulla pista da ballo o di chi proietta le proprie insicurezze sugli altri, ‘Gelosia’ parla di lasciarsi tutto alle spalle”, spiega Betta Lemme.

Il brano si ispira alla celebre melodia di “Sway” di Dean Martin, che fa da base a questo nuovo inno di emancipazione e indipendenza. Betta Lemme condivide un aneddoto del processo creativo: “Appena ho avuto l’idea di campionare questa melodia e costruirci un concept attorno, ho pensato subito a BigMama. É stato tutto naturale e pieno di gioia dall’inizio alla fine.”

BigMama, a sua volta, esprime il suo entusiasmo per il progetto: “Sono orgogliosa di questo brano, arricchito da un sample già così amato e dalla collaborazione con una donna, cosa che apprezzo particolarmente”.

Da quando ha iniziato a suonare il piano a soli due anni, Betta Lemme ha abbracciato la musica dance, pur mantenendo un legame forte con la musica italiana e artisti come Abba, Dalida e Stromae. La sua carriera è costellata di collaborazioni importanti, come quelle con Rick Markowitz e Scott Harris, e si esibisce su palcoscenici di fama mondiale, tra cui Coachella e Osheaga.

Il singolo “Bambola” ha dato a Betta Lemme un grande riconoscimento internazionale, diventando il pezzo indipendente più suonato nelle radio italiane e scalando le classifiche in vari paesi. La sua musica è presente anche nelle colonne sonore di celebri film e serie TV.