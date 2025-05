BIRKENSTOCK FLORIDA: una nuova era per un’icona senza tempo

BIRKENSTOCK presenta una nuova era per il suo iconico sandalo FLORIDA, portando freschezza e innovazione nella collezione Primavera/Estate 2025. Questo rilancio del classico modello femminile, introdotto per la prima volta nel 1981 da Karl Birkenstock, celebra il ricco archivio del brand senza perdere di vista la sua immutata essenza.

Rimanendo fedele alla tradizione, il sandalo FLORIDA combina artigianalità e funzionalità, emergendo come la scelta perfetta per l’estate. Con oltre 250 anni di esperienza nella produzione di calzature, BIRKENSTOCK punta sulla versatilità del FLORIDA, ora disponibile in nuove varianti, colori vivaci e materiali innovativi.

Il restyling del FLORIDA si distingue per i suoi cinturini dal design elegante e le tonalità fresche come Pure Sage e Sandcastle, adattandosi con stile ai look contemporanei. Al centro del design rimane l’inconfondibile plantare anatomico BIRKENSTOCK, che assicura comfort e sostegno per tutto il giorno.

La linea premium 1774 di BIRKENSTOCK arricchisce ulteriormente l’offerta del FLORIDA con materiali pregiati come la pelle scamosciata in tonalità pastello, la pelle goffrata e il look in finta pelle di serpente. L’introduzione del modello FLORIDA EXQUISITE, con fibbia a D a forma di mezzaluna dorata e plantare interamente foderato in pelle, incarna un’eleganza discreta che amplia l’attrattiva del modello a nuove clientele.

Per chi cerca un tocco più giocoso, BIRKENSTOCK lancerà entro la fine dell’anno una versione audace chiamata Papillio FLORIDA PLATFORM in materiale EVA leggero.

Con colori disponibili come Sandcastle, Pure Sage, High Shine Black e High Shine Ecru, il FLORIDA è pronto a incontrare i gusti dei fedeli del brand e a conquistare nuovi fan.