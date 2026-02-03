Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Published

La cantautrice e produttrice italiana Birthh torna con una nuova svolta nella sua carriera: dopo tre album in lingua inglese, pubblicherà il suo primo progetto interamente in italiano, intitolato “Senza Fiato”, in uscita venerdì 24 aprile per Carosello Records. Si tratta del quarto album in carriera per l’artista toscana, che con questo lavoro inaugura una nuova fase della sua vita e del suo percorso musicale, intrecciando la melodia del cantautorato italiano con sonorità alternative-pop e influenze urban internazionali.

L’artista, nome d’arte di Alice Bisi, ha definito “Senza Fiato” come “il racconto di una vita divisa tra l’Italia e New York, la ricerca di una nuova identità in un mondo dominato da conflitti e tensioni”. Il disco è stato co-prodotto da Birthh con Chef P, già collaboratore di Marracash, Guè, Fabri Fibra e Salmo.

In seguito a tre album in inglese – “Born in the Woods” (2016), “WHOA” (2020) e “Moonlanded” (2023) – l’artista ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo creativo scegliendo di esprimersi finalmente nella sua lingua madre. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Little Rat” e “Truman”, che hanno svelato una nuova maturità artistica e un desiderio di sincerità espressiva.

Nel processo di scrittura Birthh si è lasciata ispirare dalla propria doppia dimensione tra Italia e Stati Uniti. Cresciuta tra le colline toscane, ha trovato in New York una seconda casa, una città che continua a rappresentare per lei caos, energia, libertà e contraddizione. Bloccata oltreoceano all’inizio del 2020 a causa della pandemia, Alice ha deciso di restare stabilmente a Brooklyn, dove è nata la sua nuova fase artistica: una riflessione personale e musicale sulle distanze, sull’identità e sulla ricerca di equilibrio.

“È proprio a New York che ha preso forma la nuova fase artistica in italiano, tra sentimenti contrastanti e quelle tensioni emotive di chi lascia casa per raggiungere la lucente metropoli newyorkese, arena in cui tutto è possibile, in grado di lasciarti – nel bene o nel male – senza fiato”, racconta il comunicato.

Il ritorno in Italia di Birthh sarà accompagnato anche da alcuni appuntamenti dal vivo. Venerdì 6 febbraio l’artista incontrerà la community di Scomodo a Milano per un workshop incentrato sulla produzione dei singoli “Little Rat” e “Truman”. Mercoledì 11 febbraio sarà poi tra gli ospiti di Capital Jam, l’evento di Radio Capital alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove si esibirà accanto ad Alex Britti e Franco126 in occasione del trentesimo anniversario del format.

Nata e cresciuta in Toscana, Alice Bisi ha iniziato a scrivere musica all’età di sei anni e si è formata come produttrice autodidatta. Nel corso della sua carriera ha calcato palchi internazionali come Primavera Sound, SXSW, ESNS e CMW, condividendo la scena con artisti del calibro di PJ Harvey, Mac DeMarco e Imagine Dragons. La sua musica, sospesa tra elettronica, pop e sperimentazione, è da sempre caratterizzata da un linguaggio poetico e da una sensibilità contemporanea.

Dopo aver esplorato per anni sonorità internazionali, con “Senza Fiato” Birthh compie una scelta coraggiosa e intima: tornare alle radici, abbracciando la lingua italiana per raccontare con autenticità il viaggio di una generazione in cerca di sé stessa. Una ricerca personale e artistica che promette di lasciare, come suggerisce il titolo, davvero senza fiato.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Spettacolo

Milano Cortina 2026: Warner Bros. Discovery porta l’Olimpiade in diretta integrale su HBO Max

Motori

Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Senza categoria

FIAT e Fiat Professional iniziano il 2026 in forte crescita: immatricolazioni e quota di mercato in aumento

Tecnologia

Oakley Meta debutta al Super Bowl con una campagna spettacolare tra sport e tecnologia AI

Giochi

Undisputed arriva su PS Plus: l’esperienza di boxe più realistica di sempre

Turismo

San Valentino tra vigne e charme rurale: Cà Rovere e Castel Bricon celebrano l’amore nei Colli Berici

Spettacolo

Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera con un doppio tour tra teatro e rock

Spettacolo

Apple Music celebra Bad Bunny con “Verso l’Halftime” in vista del Super Bowl LX

Sport

Samsung celebra lo spirito olimpico con la Pin Collection d’autore firmata da Olimpia Zagnoli

Motori

Omoda 7 “The Most Beautiful Crossover” ridefinisce l’esperienza della smart mobility

Motori

Toyota apre il 2026 da leader: Aygo X Hybrid domina tra le full hybrid

Motori

Lancia trionfa agli IAB MIXX Awards 2026: oro nella categoria Social Media

Motori

Mazda lancia un album per testare i suoi impianti audio Harmonic Acoustic
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue il suo percorso in Lombardia con la sua cinquantottesima giornata, arrivando oggi a Como...

10 ore ago

Spettacolo

LDA e AKA 7EVEN: nasce “Poesie Clandestine”, un’unione artistica che debutta a Sanremo 2026

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN presentano al pubblico della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano...

12 ore ago

Spettacolo

JET: la band australiana dei record torna in Italia

I Jet, la band australiana che ha conquistato il mondo con l’energia del loro rock e oltre 6,5 milioni di dischi venduti, annunciano il...

13 ore ago

Spettacolo

“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Apple TV ha svelato il teaser ufficiale della seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, la serie Apple Original con protagonista e produttore esecutivo...

14 ore ago