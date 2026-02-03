Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

La cantautrice e produttrice italiana Birthh torna con una nuova svolta nella sua carriera: dopo tre album in lingua inglese, pubblicherà il suo primo progetto interamente in italiano, intitolato “Senza Fiato”, in uscita venerdì 24 aprile per Carosello Records. Si tratta del quarto album in carriera per l’artista toscana, che con questo lavoro inaugura una nuova fase della sua vita e del suo percorso musicale, intrecciando la melodia del cantautorato italiano con sonorità alternative-pop e influenze urban internazionali.

L’artista, nome d’arte di Alice Bisi, ha definito “Senza Fiato” come “il racconto di una vita divisa tra l’Italia e New York, la ricerca di una nuova identità in un mondo dominato da conflitti e tensioni”. Il disco è stato co-prodotto da Birthh con Chef P, già collaboratore di Marracash, Guè, Fabri Fibra e Salmo.

In seguito a tre album in inglese – “Born in the Woods” (2016), “WHOA” (2020) e “Moonlanded” (2023) – l’artista ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo creativo scegliendo di esprimersi finalmente nella sua lingua madre. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Little Rat” e “Truman”, che hanno svelato una nuova maturità artistica e un desiderio di sincerità espressiva.

Nel processo di scrittura Birthh si è lasciata ispirare dalla propria doppia dimensione tra Italia e Stati Uniti. Cresciuta tra le colline toscane, ha trovato in New York una seconda casa, una città che continua a rappresentare per lei caos, energia, libertà e contraddizione. Bloccata oltreoceano all’inizio del 2020 a causa della pandemia, Alice ha deciso di restare stabilmente a Brooklyn, dove è nata la sua nuova fase artistica: una riflessione personale e musicale sulle distanze, sull’identità e sulla ricerca di equilibrio.

“È proprio a New York che ha preso forma la nuova fase artistica in italiano, tra sentimenti contrastanti e quelle tensioni emotive di chi lascia casa per raggiungere la lucente metropoli newyorkese, arena in cui tutto è possibile, in grado di lasciarti – nel bene o nel male – senza fiato”, racconta il comunicato.

Il ritorno in Italia di Birthh sarà accompagnato anche da alcuni appuntamenti dal vivo. Venerdì 6 febbraio l’artista incontrerà la community di Scomodo a Milano per un workshop incentrato sulla produzione dei singoli “Little Rat” e “Truman”. Mercoledì 11 febbraio sarà poi tra gli ospiti di Capital Jam, l’evento di Radio Capital alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove si esibirà accanto ad Alex Britti e Franco126 in occasione del trentesimo anniversario del format.

Nata e cresciuta in Toscana, Alice Bisi ha iniziato a scrivere musica all’età di sei anni e si è formata come produttrice autodidatta. Nel corso della sua carriera ha calcato palchi internazionali come Primavera Sound, SXSW, ESNS e CMW, condividendo la scena con artisti del calibro di PJ Harvey, Mac DeMarco e Imagine Dragons. La sua musica, sospesa tra elettronica, pop e sperimentazione, è da sempre caratterizzata da un linguaggio poetico e da una sensibilità contemporanea.

Dopo aver esplorato per anni sonorità internazionali, con “Senza Fiato” Birthh compie una scelta coraggiosa e intima: tornare alle radici, abbracciando la lingua italiana per raccontare con autenticità il viaggio di una generazione in cerca di sé stessa. Una ricerca personale e artistica che promette di lasciare, come suggerisce il titolo, davvero senza fiato.