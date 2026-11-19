Bitdefender stima che un messaggio spam su due legato al Black Friday è una truffa: finti sconti fino al 90%, falsi premi e marchi noti usati come esca.

Un messaggio spam su due legato al Black Friday nasconde in realtà una truffa. È quanto emerge da un'analisi dei laboratori di ricerca di Bitdefender, che ha monitorato le campagne fraudolente diffuse tra il 30 ottobre e il 10 novembre 2026. Dietro sconti apparentemente irresistibili e premi esclusivi si celano tentativi di sottrarre dati personali, credenziali e coordinate di pagamento.

Il fenomeno non riguarda più soltanto la giornata dedicata agli sconti. Con l'anticipo delle promozioni, degli accessi riservati e delle iniziative del cosiddetto Black November, i criminali informatici dispongono di un arco temporale molto più lungo per raggiungere gli acquirenti e sfruttare la loro voglia di affari.

Le esche cambiano, ma il meccanismo resta lo stesso: prezzi molto bassi, offerte riservate e la promessa di vincite o omaggi. Tra i prodotti più usati per adescare le vittime ci sono articoli di lusso, dispositivi elettronici, carte regalo, buoni e promozioni speciali.

Particolarmente pericolose sono le operazioni che usano il nome di marchi noti per costruire false occasioni. Gli annunci a pagamento sui social imitano realtà come Starlink e Grunt Style, mentre alcuni negozi online contraffatti riproducono nomi e immagini di griffe popolari come Nike, Ugg, Ray-Ban e Michael Kors, con sconti che arrivano al 90%. Uno degli annunci individuati era veicolato su TikTok.

Non mancano nemmeno premi dal valore altissimo. In una campagna via email diffusa negli Stati Uniti veniva promesso un bonus da 5.000 dollari grazie a un presunto collegamento riservato, associato all'immagine del rapper Kanye West. Per riscuotere la somma, i destinatari dovevano aprire un account inserendo indirizzo email e password.

Anche gli SMS sono un canale sfruttato. In Romania un messaggio proponeva profumi di Dior, YSL e Armani, presentati come originali, a partire da 159 lei, pari a circa 33 dollari. In Sudafrica, invece, un testo che fingeva di arrivare dal servizio finanziario Mr Price Money garantiva un premio e un bonifico inesistente a chi lo riceveva.

Oltre alle offerte legate allo shopping, Bitdefender segnala un aumento delle frodi che sfruttano le consegne. Il 31 ottobre e il 3 novembre si sono registrati picchi di messaggi che fingevano di arrivare dai corrieri. Il marchio più impersonato è stato FedEx, seguito da Amazon.

Come difendersi? La presenza di un annuncio sponsorizzato, di una grafica curata o del nome di un marchio famoso non garantisce l'autenticità di un'offerta. Bitdefender consiglia di raggiungere il sito o l'app del rivenditore digitando direttamente l'indirizzo, senza fidarsi dei link ricevuti via email, SMS o social. Prima di inserire dati o pagamenti, bisogna controllare che l'indirizzo sia quello reale del negozio. Occorre diffidare anche di sconti eccezionali, premi inattesi e richieste di agire subito, perché spingono a decisioni affrettate. Verificare sempre l'affidabilità di un link o di un venditore sconosciuto prima di cliccare o comprare.

Per riconoscere i tentativi di frode sono disponibili strumenti gratuiti. Lo strumento Scamio permette di controllare messaggi, proposte e venditori dubbi, Link Checker serve ad analizzare indirizzi web a rischio e il nuovo Bitdefender Web Sage fornisce indicazioni e assistenza durante la navigazione. Una soluzione di sicurezza completa della stessa società aggiunge una protezione contro truffe e malware su tutti i dispositivi.