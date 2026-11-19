Amazfit lancia il Black Friday 2026 con sconti fino al 41% su smartwatch e wearable per sport, fitness e benessere, validi dal 19 al 30 novembre.

Sconti fino al 41% sugli smartwatch Amazfit: l'Helio Ring scende da 169,90 € a 99,90 €, il taglio più alto dell'intera selezione Black Friday 2026. La promozione, valida dal 19 al 30 novembre 2026 o fino a esaurimento delle scorte, riguarda orologi e dispositivi indossabili per sport, fitness e benessere disponibili sul sito ufficiale del marchio.

Il catalogo copre profili molto diversi di utenti. Chi sta iniziando a muoversi con regolarità può guardare alla famiglia Active, pensata per monitorare attività, sonno e parametri di salute e per accompagnare i primi allenamenti con programmi guidati. Gli schermi AMOLED, il GPS e le mappe offline permettono di seguire le sessioni anche all'aperto. Il modello Active Max, con cassa da 48,5 mm e display da 1,5 pollici, risponde a chi preferisce un quadrante più grande, mentre Active 2 Round Premium e Active 3 Premium, più compatti, sono adatti ai polsi sottili.

Durante il Black Friday Active 2 Round Premium scende a 109,90 € invece di 129,90 € (-15%). Active Max e Active 3 Premium costano entrambi 139,90 € anziché 169,90 € (-18%). Proprio Active 3 Premium è lo smartwatch indossato dalla tennista Jasmine Paolini, ambassador del marchio, ed è anche il modello consigliato a chi si avvicina alla corsa grazie agli allenamenti guidati e ai piani dedicati.

Per gli sportivi ibridi, cioè chi alterna corsa, lavoro di forza e discipline come HYROX, la serie Balance offre una preparazione strutturata e un recupero monitorato con attenzione. Sono presenti le modalità ufficiali HYROX, strumenti per l'allenamento combinato e il riconoscimento automatico degli esercizi di forza. Nei modelli compatibili la funzione HybridCharge unisce indicatori fisiologici e dati sullo stile di vita, con l'aiuto di LifeLoad, per stimare le energie disponibili e lo stato di recupero.

Anche la serie Balance rientra nelle offerte. Balance 2 passa da 299,90 € a 249,90 € (-17%), mentre Balance 3 costa 329,90 € nella versione Stainless Steel, contro 369,90 € (-11%), e 429,90 € nella versione Titanium, rispetto a 449,90 € (-4%). Il modello più evoluto della gamma, Balance Ultra, è proposto a 599,90 € con le cuffie Amazfit Up in omaggio.

Per le escursioni lunghe, i trekking di più giorni e le spedizioni in ambienti isolati, la famiglia T-Rex integra navigazione con mappe offline, pianificazione dei percorsi e indicazioni di svolta, oltre a GPS, bussola e altimetro. Sui modelli Pro e Ultra 2 è presente anche una torcia integrata, e il T-Rex Ultra 2 raggiunge fino a 30 giorni di autonomia nell'uso tipico.

Le offerte sui T-Rex prevedono il T-Rex 3 a 219,90 € invece di 299,90 € (-27%). Il T-Rex 3 Pro è disponibile a 319,90 € nella versione da 44 mm (-20%) e a 349,90 € in quella da 48 mm (-13%), con riferimento a un prezzo di listino di 399,90 €. Il T-Rex Ultra 2 costa 549,90 €, con cuffie Amazfit Up incluse.

Chi corre con obiettivi precisi trova la serie Cheetah, suddivisa tra asfalto e montagna. Il Cheetah 2 Pro è costruito per maratone e gare su strada, con piani Zepp Coach, metriche avanzate di corsa e GPS dual-band, ed è il modello scelto dal maratoneta Yeman Crippa, ambassador del marchio. Il Cheetah 2 Ultra è invece progettato per le lunghe distanze in quota, con mappe topografiche, navigazione e autonomia prolungata, ed è lo smartwatch della trail runner Martina Valmassoi.

Durante la promozione il Cheetah 2 Pro è disponibile a 449,90 € e il Cheetah 2 Ultra a 599,90 €, entrambi con in regalo le cuffie Amazfit Up.

La proposta si chiude con l'Helio Ring, un anello leggero e discreto dedicato al recupero, al sonno e ad alcuni parametri fisici, da indossare anche durante la notte. Con il suo sconto del 41%, il più consistente della selezione, passa da 169,90 € a 99,90 €.

Tutte le offerte si possono acquistare dal 19 al 30 novembre 2026, fino a esaurimento scorte, sul sito ufficiale Amazfit Italia. Eventuali promozioni praticate da altri rivenditori restano indipendenti e vanno verificate direttamente sui loro siti.