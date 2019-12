Blair Witch sarà disponibile in versione fisica per Ps4 e Xbox One a Gennaio 2020

Oggi Bloober Team S.A e Koch Media sono liete di annunciare la data d’uscita della versione fisica del loro acclamato titolo horror Blair Witch per console. La versione fisica sarà disponibile il 31 Gennaio 2020 per PlayStation®4 e Xbox One.

Blair Witch è un horror psicologico, story-driven, in prima persona basato sul cult cinematografico Blair Witch.

E’ il 1996. Un giovane ragazzo scompare nella Black Hills Forest vicino a Burkittsville, nel Maryland. Unisciti alla ricerca nei panni di Ellis, un ex poliziotto dal passato travagliato. Quella che inizierà come un’ordinaria investigazione, si trasformerà in un incubo senza fine quando ti ritroverai faccia a faccia con le tue paure e con la strega di Blair, una forza misteriosa che infesta i boschi…

UNA STORIA SULLA DISCESA UMANA NELLE TENEBRE

Dalle menti creative dietro l’acclamato Layers of Fear, sperimenta in prima persona la paura che può assediare la mente umana in una storia originale ispirata alla tradizione cinematografica di Blair Witch.

TROVA LA TUA STRADA ATTRAVERSO I BOSCHI INFESTATI

Fatti strada in una foresta maledetta che si deforma e distorce sia il tempo che lo spazio.

SI, SARAI IN COMPAGNIA DEL TUO CANE

​Non sarai solo: avrai il tuo fidato aiutante canino, Bullet, al tuo fianco. Puoi incoraggiarlo con delle prelibatezze o impartirgli la disciplina e farlo vagabondare, ma sappi che il modo in cui scegli di trattarlo influenzerà la tua storia.

LA TUA SANITÀ MENTALE CONTRO LA SUA MALEDIZIONE

Lotta contro gli orrori della strega di Blair e la sanità mentale di un uomo con un passato molto travagliato.

COME AFFRONTERAI LE TUE PAURE?

Mentre attraversi il bosco, il modo in cui reagisci al pericolo e ti comporti sotto pressione, ti insegnerà molto su di te.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0