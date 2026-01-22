Connect with us

BLANCO: il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, in uscita il 23 gennaio

Dopo mesi di attesa e un video spoiler apparso sui suoi canali social, BLANCO torna a far parlare di sé annunciando il suo nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, disponibile da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy).

Il brano rappresenta un nuovo capitolo della crescita artistica del cantautore bresciano, che attraverso una scrittura diretta e autentica racconta la fragilità della giovinezza e la consapevolezza che nasce dal confronto con il dolore. A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma “Anche a vent’anni si muore”.

Con questa canzone, BLANCO sceglie di affrontare la crisi come parte inevitabile del percorso personale, trasformandola in un manifesto di rinascita e accettazione. Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. L’artista, ancora una volta, mette al centro la tensione emotiva e la sincerità che da sempre caratterizzano la sua musica.

Dopo i successi di “Piangere a 90” – il più grande ritorno discografico del 2025 – e “Maledetta rabbia”, questo nuovo singolo conferma la maturità espressiva di BLANCO e la sua capacità di trasformare la sofferenza in una narrazione condivisa. La produzione è firmata da Michelangelo e Simonetta, con la direzione artistica di Stefano Clessi per Eclectic Music Group.

L’uscita del singolo segna anche l’inizio di una nuova stagione live per l’artista, che si prepara a partire tra aprile e maggio 2026 con “Il primo tour nei palazzetti”. Il tour attraverserà tutta l’Italia, toccando le principali città e molte delle arene più prestigiose del Paese:

17 aprile 2026 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo
20 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
23 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
25 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena
29 e 30 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport (prima data sold out)
2 e 3 maggio 2026 – Bari, Palaflorio (una data già sold out)
5 maggio 2026 – Eboli (SA), Palasele
6 maggio 2026 – Napoli, Palapartenope
8 maggio 2026 – Bologna, Unipol Arena
11 e 13 maggio 2026 – Milano, Unipol Forum (una data sold out)
16 maggio 2026 – Pesaro, Vitrifrigo Arena

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Con “Anche a vent’anni si muore”, BLANCO prosegue così il suo percorso di maturazione artistica – un viaggio che intreccia vulnerabilità, consapevolezza e desiderio di autenticità. Ancora una volta, la sua musica si fa specchio di una generazione sospesa tra forza e fragilità, determinata a vivere intensamente ogni emozione.

