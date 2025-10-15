Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Una collaborazione inedita accende i riflettori sul mondo fashion e lifestyle: Blauer e Pirelli presentano la capsule collection in edizione limitata BLAUER X PIRELLI, una proposta pensata per chi vive la città con energia, consapevolezza e voglia di sperimentare. Stile urbano, funzionalità e attenzione all’ambiente sono le parole chiave di questa nuova alleanza creativa.

La partnership nasce dall’incontro tra l’anima tecnica e funzionale di Blauer, marchio storico che affonda le sue radici nel workwear reinterpretato in chiave fashion, e la vocazione tecnologica e performativa di Pirelli, icona internazionale di innovazione. A unire i due brand è una filosofia condivisa fatta di cura per il dettaglio, qualità e spirito pionieristico.

La capsule guarda al futuro, proponendo linee moderne, materiali riciclati e una palette cromatica essenziale ma decisa, dominata da nero e giallo, i colori simbolo di Pirelli. Ogni capo è pensato per integrarsi perfettamente nella vita urbana contemporanea, con un design no gender e una versatilità che diventa cifra stilistica.

La collezione BLAUER X PIRELLI comprende quattro capi distintivi che fondono estetica e innovazione. Tra questi, The Performance Puffer, un piumino ad alta visibilità con tasca LED integrata per garantire sicurezza e stile anche di notte. C’è poi The Layered Versatility, un gilet leggero che si presta ai look a strati tipici della stagione invernale. Completa l’offerta The Urban Explorer, un parka trasformabile con interno staccabile per adattarsi a ogni momento della giornata, e The Tech Trench, un trench elegante e tecnico che protegge da vento e pioggia senza rinunciare al design contemporaneo.

Questa capsule non è solo moda, ma una dichiarazione di intenti: rappresenta un modo di vivere la città in chiave dinamica, sostenibile e tecnologica. Ogni dettaglio è studiato per chi vuole distinguersi, affrontando la quotidianità metropolitana con stile e consapevolezza.

La limited edition BLAUER X PIRELLI è disponibile nei flagship store Blauer, online su blauer e in selezionate boutique premium in tutto il mondo.