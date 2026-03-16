BMW Italia e FMI uniti per il futuro del motociclismo italiano

BMW Italia e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) consolidano il proprio legame per promuovere e valorizzare il motociclismo nel nostro Paese. La partnership tra BMW Motorrad Italia e FMI viene rinnovata per il terzo anno consecutivo, con la presentazione ufficiale della stagione 2026 della Velocità avvenuta giovedì 12 marzo presso la House of BMW Italia.

L’evento, ospitato in uno spazio divenuto simbolo di innovazione e stile, ha rappresentato un momento chiave per annunciare il proseguimento di una collaborazione che, negli ultimi anni, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle competizioni motociclistiche nazionali. La House of BMW, inaugurata nel 2021, è nata per fondere il calore dell’accoglienza con la tecnologia e il design, diventando un punto di riferimento anche per la rete di concessionarie del marchio.

BMW Italia conferma il proprio ruolo di Official Partner della FMI e di Official Car del Campionato Italiano Velocità (CIV) per il 2026. Questa sinergia tra due protagonisti del mondo delle due ruote, accomunati dalla passione per la velocità e l’eccellenza sportiva, si propone di sostenere non solo le gare ma anche la formazione e la sicurezza stradale.

Nel corso dell’evento, Alessandro Salimbeni, Direttore di BMW Motorrad Italia, ha dichiarato: “È un grande onore per noi ospitare la FMI per la presentazione della stagione della Velocità 2026 nella nostra House of BMW Italia e annunciare il terzo anno di partnership. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità preziosa non solo per sostenere e promuovere la cultura delle competizioni motociclistiche in Italia, ma anche per valorizzare l’esperienza e l’impegno della Federazione in ambito sicurezza stradale, grazie al fondamentale contributo dei piloti istruttori federali. Unendo passione sportiva e formazione qualificata, lavoriamo insieme per elevare gli standard delle competizioni e per diffondere una cultura della guida consapevole e responsabile su tutto il territorio nazionale. Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e il nostro impegno verso l’eccellenza sportiva e la sicurezza, valori che riteniamo imprescindibili per il futuro del motociclismo italiano”.

In virtù del rinnovo, BMW Motorrad Italia metterà a disposizione della Federazione una flotta aggiornata di veicoli, comprendente modelli di punta come la BMW S 1000 RR biposto, per supportare le attività istituzionali e promozionali, nonché le competizioni distribuite in tutta Italia.

Il presidente della FMI, Giovanni Copioli, ha commentato: “È stato un grande piacere essere ospitati da BMW per presentare il 2026 della Velocità FMI. L’occasione e la location sono state perfette per annunciare il rinnovo della partnership con BMW, un legame solido che va avanti da anni con risultati importanti per entrambe le realtà. Ringrazio Alessandro Salimbeni per questo. Riguardo ai temi della presentazione, il 2026 sarà un’altra stagione densa di contenuti. Come FMI non smettiamo mai di lavorare a tutti i livelli, dalla promozione verso piccoli e grandi fino all’eccellenza del Dunlop CIV. Mantenendo sempre il focus sulla crescita dei giovani, i Talenti Azzurri, per costruire un grande futuro per il nostro sport”.

Il Campionato Italiano Velocità resta la competizione di riferimento per i migliori piloti nazionali e rappresenta la massima espressione del motociclismo su pista in Italia. Con questo accordo, BMW Italia conferma la propria vicinanza al mondo delle corse e il suo impegno nel favorire una mobilità sportiva e sostenibile, rafforzando il ruolo di mobility partner della FMI e fornendo mezzi essenziali per la gestione delle attività legate al campionato.

La collaborazione tra BMW Motorrad Italia e la Federazione Motociclistica Italiana si presenta dunque come una solida alleanza che guarda al domani, unendo innovazione, passione e sicurezza per sostenere la crescita del motociclismo italiano e delle nuove generazioni di piloti.