BMW iX3: nuova versione di accesso aggiunta alla gamma

BMW amplia la gamma elettrica Neue Klasse con la nuova BMW iX3 40, modello di accesso che punta su autonomia elevata, ricarica ultra-rapida e tecnologia di ultima generazione. A poche settimane dal debutto commerciale della nuova iX3, il costruttore bavarese introduce una seconda variante di sistema di trazione che promette di ridefinire gli standard del segmento.

Al centro del progetto c’è la nuova piattaforma tecnologica BMW eDrive di sesta generazione (Gen6), sviluppata appositamente per la Neue Klasse. Si tratta di un salto evolutivo importante, basato su architettura a 800 Volt, che consente maggiore efficienza, tempi di ricarica ridotti e prestazioni più elevate. Il motore sincrono eccitato elettricamente posizionato sull’asse posteriore eroga 235 kW (320 CV) e 500 Nm di coppia, permettendo alla nuova iX3 40 di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Uno degli elementi chiave è rappresentato dalla batteria ad alta tensione da 82,6 kWh. Le nuove celle cilindriche agli ioni di litio offrono una densità energetica superiore del 20% rispetto alla generazione precedente e sono integrate secondo l’approccio cell-to-pack, con la struttura pack-to-open-body che contribuisce a ridurre peso e materiali. Il risultato è un’autonomia che arriva fino a 635 km nel ciclo WLTP, posizionando il modello tra i riferimenti della categoria.

Sul fronte della ricarica, la nuova iX3 40 sfrutta appieno la tecnologia a 800V con una potenza massima di 300 kW in corrente continua. In condizioni ideali bastano 10 minuti per recuperare fino a 300 km di autonomia, mentre il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 21 minuti. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW di serie, con opzione a 22 kW che consente il pieno energetico in poco più di quattro ore. Non manca la ricarica bidirezionale, che trasforma l’auto in una vera e propria unità di accumulo domestico.

Il design riflette il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse, con un’estetica pulita, moderna e riconoscibile, caratterizzata dal frontale “a quattro occhi” reinterpretato, superfici essenziali e ampie vetrature. Anche l’abitacolo evolve verso un ambiente più accogliente e tecnologico, dominato dal BMW Panoramic iDrive con il nuovo Operating System X, che introduce un’interfaccia immersiva e completamente orientata al guidatore.

Grande attenzione è stata dedicata anche all’esperienza utente, con il BMW Intelligent Personal Assistant che ora integra Amazon Alexa+, basata su intelligenza artificiale avanzata. Il sistema consente interazioni vocali più naturali e un accesso ampliato a servizi digitali e contenuti cloud, segnando un ulteriore passo verso la digitalizzazione totale dell’auto.

Dal punto di vista dinamico, la nuova architettura elettronica introduce quattro supercomputer con una potenza di calcolo oltre venti volte superiore rispetto al passato. Il sistema “Heart of Joy”, abbinato al software BMW Dynamic Performance Control, garantisce risposte più rapide e una guida più fluida. Debutta inoltre la funzione Soft Stop, che consente frenate estremamente morbide e progressive, un elemento distintivo nel comfort di marcia.

La nuova BMW iX3 40 arriverà sul mercato italiano nell’estate 2026 con un prezzo di partenza di 63.900 euro, IVA inclusa.