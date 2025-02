Bomboogie SS25: il fascino intramontabile della pelle

Per la stagione SS25, Bomboogie presenta una collezione di capispalla in pelle che esalta l’incontro tra modernità e carattere. Un’interpretazione raffinata dello stile urbano, che combina linee essenziali e tagli sartoriali con la matericità della pelle, dando vita a capi versatili e sofisticati, perfetti per chi desidera affrontare la stagione con personalità.

La nuova collezione non si limita a riproporre gli iconici biker e bomber, ma introduce anche capi destinati a diventare veri must-have. Tra le novità spiccano il trench oversize per lei, un capo che unisce eleganza e praticità, e il blazer in pelle per lui, perfetto per chi cerca uno stile deciso e senza tempo. Grazie alla loro versatilità, questi pezzi si adattano con naturalezza dal giorno alla sera, dimostrando che la pelle può essere protagonista di ogni occasione.

Con SS25, Bomboogie ridefinisce il concetto di eleganza urbana, offrendo capispalla pensati per chi ama distinguersi attraverso dettagli ricercati e un design contemporaneo. Una collezione che celebra la forza espressiva della pelle, trasformandola in un simbolo di autenticità e stile.