Cristiano Ronaldo nuovo Global Brand Ambassador per Dreame Technology

Dreame Technology ha annunciato la nomina di Cristiano Ronaldo come nuovo Global Brand Ambassador, segnando una svolta storica per il marchio leader nei prodotti per la casa intelligente. L'alleanza nasce sotto il claim Dreame to Win e rappresenta un legame tra uno degli atleti più riconosciuti al mondo e un'azienda sinonimo di innovazione, eccellenza e perfezione tecnologica.



La collaborazione si fonda su valori condivisi come disciplina, perseveranza e ricerca dell'eccellenza. Cristiano Ronaldo, celebre per la sua autodisciplina e il costante impegno nel superare i limiti, incarna i principi su cui si basa la filosofia Dreame, focalizzata su visione a lungo termine, leadership tecnologica e miglioramento continuo dell'esperienza utente.



In merito alla partnership, Sono sempre alla ricerca di partner che condividano la mia spinta verso l'eccellenza e la mia determinazione a non mollare mai. Dreame è un marchio che innova e offre prestazioni di alto livello, rendendo la vita più facile. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Dreame e di sostenere la loro missione di leadership nel mercato globale, ha affermato Ronaldo.



La strategia Dreame punta a ridefinire il concetto di smart living, posizionandosi come punto di riferimento nel mercato degli elettrodomestici di fascia alta. L'immagine di Ronaldo sarà integrata in tutte le categorie di prodotto, dalle soluzioni per la pulizia intelligente indoor e outdoor agli elettrodomestici principali, dalla cura della persona ai piccoli elettrodomestici da cucina.



Il presidente globale di Dreame, Colm Chang, ha dichiarato che si tratta di molto più di una semplice sponsorizzazione; è una potente alleanza tra un leader tecnologico e un marchio sportivo di livello mondiale. Riconosciamo i punti di forza, la visione e l'orientamento a lungo termine l'uno dell'altro. Lo spirito di concentrazione ed eccellenza di Cristiano è profondamente in sintonia con la nostra missione di guidare il settore e influenzare il mondo attraverso la tecnologia intelligente. Insieme, ci impegniamo a offrire un'esperienza di vita di alta qualità e volta al futuro per le famiglie di tutto il mondo.



La collaborazione intende dimostrare come la tecnologia intelligente possa supportare uno stile di vita efficiente, sofisticato e orientato alla vittoria quotidiana. Sfruttando l'influenza di Cristiano Ronaldo e l'ecosistema tecnologico Dreame, l'accordo sottolinea la visione condivisa di spingere oltre i confini della disciplina e dell'innovazione per migliorare la qualità della vita.



Dreame Technology, fondata nel 2017, si afferma come realtà di punta nella produzione di elettrodomestici smart per la pulizia della casa e la cura della persona, con oltre 150 brevetti registrati e un portfolio che abbraccia robot aspirapolvere, Wet&Dry, dispositivi per la cura dei capelli e prodotti da giardino. Con questa partnership, Dreame conferma il suo impegno nell'offrire soluzioni sempre più avanzate, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela attenta all'innovazione e alla qualità globale.