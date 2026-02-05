“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Il giovane artista ALUNNO, nome d’arte di Mattia Alunno, pubblica il suo nuovo singolo “Bonnie & Clyde”, in uscita il 5 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano arriva in un momento cruciale della sua carriera: l’artista umbro è stato infatti selezionato tra i 34 artisti di Sanremo Giovani 2025, confermando una crescita artistica costante e un riconoscibile stile personale.

“Bonnie & Clyde” si muove nel territorio del pop urban dalle sonorità dark e notturne, con un sound che unisce sperimentazione elettronica, sintetizzatori ed elementi orchestrali come trombe, violini e cori. Questa fusione crea una dimensione sonora moderna e cinematografica, che fa da cornice alla voce delicata e inconfondibile di ALUNNO. Il testo, profondo e viscerale, racconta “un amore caotico e intenso, in cui la metafora della celebre coppia Bonnie e Clyde non rimanda al crimine, ma alla forza di due persone che si amano profondamente e che, proprio per questo, finiscono per perdersi e farsi male a vicenda”.

Con “Bonnie & Clyde”, ALUNNO esplora il confine tra attrazione e perdita di sé, offrendo una narrazione emotiva di passioni irrazionali, fragilità e legami complicati. Una storia che si fa specchio di sentimenti universali, conflitti interiori e scelte che possono diventare dannose per l’anima. L’artista non si limita alla scrittura e alla produzione del brano, ma ne firma anche la regia e il concept visivo del videoclip, costruendo un racconto coerente e immersivo in grado di amplificare le emozioni del testo.

A soli 23 anni, ALUNNO si distingue per la sua maturità espressiva e la capacità di fondere sincerità e ricerca sonora. Originario di Gubbio, ha iniziato il suo percorso discografico nel 2023 con l’EP “Sensazioni”, seguito dal singolo “Inevitabile” nel 2024, co-prodotto con Troy Laureta, già al lavoro con star internazionali come Ariana Grande e Nicole Scherzinger. Il video di “Inevitabile”, girato con spettacolari riprese subacquee nella piscina più profonda d’Europa, ha riscosso grande interesse grazie alla sua originalità e al suo impatto visivo.

Nel corso del 2024, ALUNNO si è fatto conoscere anche dal grande pubblico televisivo, partecipando a “Paradise” su Rai Due e al Nuovo Roxy Bar di Red Ronnie con un’intensa performance acustica. La sua estate è stata segnata da importanti palchi – tra cui le aperture di concerti per Earth, Wind & Fire Experience, Piotta e Alfa – mentre in autunno ha centrato la finale del Premio Lunezia 2025 con “Rosa Gialla” e la vittoria al contest Music Searcher, dedicato ai nuovi talenti della musica italiana.

Parallelamente, il suo seguito sui social è cresciuto in modo organico, soprattutto su TikTok, dove le sue cover cantate in macchina hanno conquistato oltre 26.000 follower, superando i 10 milioni di visualizzazioni e 1,5 milioni di like. La sua voce, spesso definita “angelica” dai fan, rappresenta uno dei tratti distintivi di un progetto artistico che poggia sul contrasto tra atmosfere scure e un timbro vocale luminoso e immediatamente riconoscibile.

Con “Bonnie & Clyde”, ALUNNO conferma il suo approccio autoriale e la volontà di proporre una musica pop curata nei dettagli, capace di unire introspezione e modernità. Un nuovo capitolo che segna la maturità di un artista pronto a lasciare il segno nel panorama italiano.