Bresh aggiunge una nuova data al Porto Antico di Genova: “Mare Nostrum” continua il suo viaggio

Il successo di Bresh sembra non conoscere soste. Dopo aver registrato il tutto esaurito per le prime due date di “Mare Nostrum” al Porto Antico di Genova, l’artista annuncia con entusiasmo l’aggiunta di una quarta serata, in programma domenica 5 luglio 2026. L’evento si affianca agli appuntamenti già confermati del 1°, 3 e 4 luglio, con RTL 102.5 come radio partner ufficiale. I biglietti per la nuova data sono già disponibili su Live Nation.

Il viaggio musicale di “Mare Nostrum” nasce dal desiderio di riportare sul palco l’anima di Genova attraverso il linguaggio sonoro e visivo che da sempre contraddistingue Bresh. L’idea prende forma dopo il Mediterraneo Tour nei palasport del novembre scorso, un percorso di cinque tappe – da Jesolo a Bologna – caratterizzato da un’imponente scenografia a tema marino, creata da Blearred, che ha saputo trasformare il palco in un relitto sospeso tra sogno, memoria e immaginazione. Un mondo che non esiste, ma che tutti possono riconoscere: quello in cui la realtà smette di essere solida e lascia spazio al mare interiore di ciascuno.

Parallelamente prosegue il successo discografico di Bresh con il singolo “Dai che fai”, attualmente in rotazione radiofonica e tratto dal suo ultimo album “Mediterraneo”, certificato Platino. Il brano, scritto con Calcutta e prodotto da Roy Lenzo, si distingue per le sonorità leggere e il testo diretto che evocano Genova, città simbolo della poetica dell’artista. Il relativo videoclip, diretto da Simone Mariano, rappresenta un viaggio visivo e nostalgico negli angoli più autentici dell’immaginario ligure.

“Mediterraneo” è un progetto ampio che raccoglie 16 tracce ispirate al mare, al viaggio e alla sua terra. Alla produzione figura Shune, mentre le fotografie di copertina sono firmate Sam Gregg, con artwork di Marco Giacobbe e Matteo Bonato. L’album, disponibile in formato digitale, CD e vinile in diverse edizioni colorate, conferma la maturità artistica di un cantautore capace di unire introspezione e autenticità.

Con 29 dischi di platino e 12 d’oro, Bresh (Andrea Brasi) è oggi tra i nomi di riferimento della nuova scena urban italiana. Proveniente dalla cosiddetta “Drilliguria”, il collettivo genovese che fonde scrittura cantautorale e rap, ha saputo in pochi anni evolversi in un artista trasversale, mantenendo una cifra stilistica personale e riconoscibile.

Dal debutto con “Cambiamenti” nel 2012 al successo dei singoli “Angelina Jolie”, “Guasto d’amore” – divenuto inno del Genoa – e “Parafulmini” con Ernia e Fabri Fibra, Bresh ha costruito un percorso costellato di risultati significativi. La partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con “La tana del granchio” e la straordinaria esibizione con Cristiano De André in “Crêuza de mä” hanno ulteriormente consolidato il legame tra la sua musica e le radici liguri.

Nel 2025 è tornato ai vertici delle classifiche con l’album “Mediterraneo”, certificato Platino e preceduto dal singolo “Umore marea”, che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/NIQ. Il successo del disco ha dato il via al suo primo tour nei palasport italiani, con diverse date sold out, preludio perfetto per la prossima estate genovese.

Con “Mare Nostrum”, Bresh rinnova il suo viaggio tra musica, mare e memoria. Il porto di Genova, cornice simbolica di partenza e ritorno, accoglierà ancora una volta un artista che ha fatto della propria città e del suo immaginario un linguaggio universale. L’appuntamento è fissato: dall’1 al 5 luglio 2026, il mare di Bresh continuerà a cantare la sua storia.