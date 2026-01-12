Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Dopo un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, con l’album Mediterraneo certificato platino e un tour nei palasport tutto esaurito, Bresh è pronto a inaugurare il 2026 con nuove sfide e grandi traguardi. L’artista genovese porterà infatti la sua musica per la prima volta in Europa con tre date in alcune delle principali capitali del continente, per poi tornare a luglio nella sua Genova con l’attesissimo evento Mare Nostrum.

Per la prima volta live in Europa, Bresh sarà protagonista di tre appuntamenti: il 12 aprile al Café De La Danse di Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. Tre occasioni uniche per il pubblico europeo di scoprire dal vivo l’intensità e la spontaneità di uno dei cantautori più autentici della nuova generazione.

Ma l’estate sarà dominata da un ritorno “a casa”. A Genova, la città in cui tutto è cominciato, l’artista porterà in scena Mare Nostrum, una serie di quattro concerti al Porto Antico. Le prime tre date, in programma il 1°, il 3 e il 4 luglio 2026, hanno già registrato il tutto esaurito, confermando ancora una volta il legame profondo tra Bresh e il suo pubblico. Rimane disponibile la data del 5 luglio, anch’essa destinata a ripetere il successo delle precedenti. RTL 102.5 sarà radio partner ufficiale dell’evento.

L’album Mediterraneo, pubblicato nel 2025 e certificato platino, rappresenta un viaggio tra mare e identità ligure, un racconto di emozioni e radici che attraversa 16 tracce prodotte da Shune. Si tratta di un progetto che nasce tre anni dopo Oro Blu (doppio platino) e conferma la crescita artistica di Bresh. Le fotografie di copertina sono firmate da Sam Gregg, mentre l’artwork è stato realizzato da Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Con 29 certificazioni platino e 12 oro, Bresh – nome d’arte di Andrea Brasi – si è imposto come uno dei protagonisti più rilevanti della scena urban italiana. Proveniente dal collettivo ligure Drilliguria, ha saputo distinguersi per la sua capacità di unire scrittura cantautorale e sonorità contemporanee, costruendo uno stile riconoscibile e trasversale.

Il suo percorso artistico è un crescendo di successi. Dopo gli esordi con il mixtape Cambiamenti (2012), nel 2020 arriva il primo album ufficiale Che Io Mi Aiuti. Seguono brani di enorme successo come Angelina Jolie (4 volte platino), Guasto d’Amore (5 volte platino, diventato inno del Genoa) e collaborazioni di spicco come Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra (3 volte platino).

Nel 2024 Bresh ha calcato due volte il palco del Festival di Sanremo: nella terza serata del Festival con Guasto d’amore e nella serata delle cover insieme a Emma, in un omaggio ai successi di Tiziano Ferro. Nella stessa edizione è tornato poi in gara con La tana del granchio, brano certificato platino e rimasto per sei settimane consecutive nella Top 10 delle classifiche italiane.

A coronare il suo percorso, un momento particolarmente sentito dal pubblico: la reinterpretazione live di Crêuza de mä di Fabrizio De André, eseguita insieme a Cristiano De André durante la serata cover del Festival, poi pubblicata in digitale su richiesta dei fan.

Nel corso del 2025, il cantante ha consolidato il suo rapporto con il pubblico con il tour nei palasport, che ha toccato città come Roma, Milano, Bologna e Jesolo, portando sul palco uno spettacolo evocativo e immersivo dominato dall’imponente scenografia di un relitto sospeso, simbolo di memoria e nostalgia.

Con i nuovi appuntamenti europei e il ritorno estivo a Genova, Bresh conferma la sua crescita e la sua capacità di raccontare emozioni autentiche. La sua musica, sospesa tra mare, radici e introspezione, continua a unire generazioni diverse e a confermare il suo ruolo come una delle voci più rappresentative della canzone italiana contemporanea.