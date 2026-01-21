Bresh torna con “Introvabile”: nuovo singolo e prime date live in Europa

Da venerdì 23 gennaio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Introvabile”, il nuovo singolo di Bresh. Il cantautore genovese torna con un brano inedito che anticipa un 2026 ricco di novità, dopo un 2025 segnato dal successo del disco Mediterraneo (certificato Platino) e dal trionfo nei palasport con il Mediterraneo Tour.

Prodotto da Shune, Rocco Biazzi e Juli, Introvabile si apre con un giro di chitarra essenziale che accompagna la voce sincera e fragile dell’artista, capace di raccontare con autenticità le contraddizioni e le fragilità dei rapporti umani. Il risultato è un pezzo intimo e potente che restituisce un’immagine estremamente umana di Bresh e conferma la sua capacità di coniugare immediatezza e profondità.

Il 2026 segna inoltre un’importante tappa nella carriera del cantautore: ad aprile Bresh sarà per la prima volta protagonista di tre date europee. Il tour toccherà il Café de la Danse di Parigi il 12 aprile, la Scala di Londra il 14 aprile e il Razzmatazz di Barcellona il 15 aprile. Le tre tappe rappresentano un traguardo significativo per un artista che negli ultimi anni ha saputo imporsi come uno dei volti più brillanti e coerenti della scena urban italiana.

A luglio l’artista tornerà poi nella sua città per un appuntamento già molto atteso: Mare Nostrum. Le quattro serate al Porto Antico di Genova (1°, 3, 4 e 5 luglio 2026) vedranno Bresh esibirsi davanti al suo pubblico. Le prime tre date hanno già registrato il tutto esaurito, mentre restano ancora disponibili gli ultimi biglietti per la serata del 5 luglio. RTL 102.5 sarà la radio partner dell’evento.

Negli ultimi anni Bresh ha consolidato il proprio percorso artistico con 29 certificazioni platino e 11 oro, confermandosi tra i cantautori più rappresentativi della nuova generazione. Nato a Genova e cresciuto tra le sonorità della “Drilliguria”, ha costruito uno stile capace di fondere la sensibilità cantautorale ligure con le influenze urban e contemporanee.

Dopo l’esordio con Che Io Mi Aiuti (2020), Bresh ha conquistato pubblico e critica con il successo di Angelina Jolie (quattro volte platino) e del secondo album Oro Blu (doppio platino), che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI/NIQ. Seguono brani divenuti simbolo del suo percorso come Guasto d’amore (cinque volte platino), Altamente mia (doppio platino e Premio Lunezia), Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra (triplo platino) e Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari (doppio platino).

Nel 2024 Bresh si è distinto anche al Festival di Sanremo, dove si è esibito nella terza serata con Guasto d’amore e nella serata delle cover insieme a Emma in un omaggio ai successi di Tiziano Ferro. È poi tornato in gara nel 2025 con La tana del granchio (Platino), stabile per settimane nelle classifiche FIMI e Spotify, e ha emozionato il pubblico interpretando insieme a Cristiano De André Crêuza de mä di Fabrizio De André, successivamente pubblicata anche in versione live.

Il 2025 è stato anche l’anno di Mediterraneo, album certificato Platino che racchiude 16 brani intrisi dell’immaginario marino e delle radici liguri tanto care all’artista. Con una produzione curata sempre da Shune, il disco è disponibile in diversi formati fisici e digitali, accompagnato dalle fotografie di Sam Gregg e dall’artwork di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

Ora, con Introvabile, Bresh inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico, confermando la sua cifra stilistica fatta di autenticità, introspezione e melodia. Dopo il successo in patria, le nuove date europee e l’abbraccio del pubblico di Genova segneranno l’inizio di un’altra importante pagina nella storia di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana contemporanea.