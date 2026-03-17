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Bridgestone Duravis Camper All Season: il primo pneumatico pensato per i camperisti debutta in Europa

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Bridgestone entra ufficialmente nel segmento dei camper con un prodotto progettato su misura per un pubblico sempre più esigente e in crescita. Il nuovo Duravis Camper All Season rappresenta una risposta concreta alle esigenze di chi vive il viaggio on the road tutto l’anno, combinando sicurezza, durata e versatilità in ogni condizione climatica.

Il Bridgestone Duravis Camper All Season è stato sviluppato per garantire massimo controllo e affidabilità durante tutto l’anno, grazie a caratteristiche tecniche di alto livello. Il pneumatico si distingue per l’aderenza sul bagnato classificata A secondo l’etichetta europea, il livello più elevato disponibile, assicurando così sicurezza anche nelle condizioni più critiche.

Le performance sono ulteriormente rafforzate da una mescola ad alto contenuto di silice, che migliora la trazione su superfici bagnate, e da scanalature progettate per ottimizzare l’evacuazione dell’acqua. Sul fronte dell’asciutto, la rigidità del battistrada contribuisce a una frenata efficace, mentre il disegno direzionale a V consente una buona mobilità anche su neve, certificata dalle marcature 3PMSF e M+S.

Uno degli elementi distintivi del nuovo pneumatico è la sua struttura, pensata per sopportare carichi elevati e lunghi periodi di inattività, tipici dell’utilizzo camperistico. La carcassa rinforzata aumenta la resistenza nel tempo, mentre il battistrada ottimizzato riduce il rischio di deformazioni durante le soste prolungate.

Il marchio CP (Camping Pneu) presente sul fianco certifica la progettazione specifica per camper, un dettaglio che sottolinea l’attenzione di Bridgestone verso le esigenze di questo segmento.

Un altro punto di forza del Duravis Camper All Season è la sua capacità di offrire un’usura uniforme e una maggiore longevità. Questo è reso possibile da una distribuzione equilibrata della pressione di contatto e da una struttura del battistrada ad alta rigidità.

A ciò si aggiunge una nervatura protettiva sul fianco, progettata per difendere il pneumatico da urti accidentali contro marciapiedi o ostacoli, contribuendo così a ridurre i costi di manutenzione nel tempo.

Il nuovo pneumatico firmato Bridgestone si distingue anche per la sua bassa resistenza al rotolamento, certificata con classe B nell’etichetta europea, un aspetto che si traduce in una maggiore efficienza energetica, particolarmente rilevante anche per i camper elettrificati.

Sul fronte del comfort, il Duravis Camper All Season raggiunge la classe A per il rumore esterno, posizionandosi tra i migliori della categoria e garantendo un’esperienza di viaggio più silenziosa e piacevole.

Alla base delle prestazioni del nuovo pneumatico c’è la tecnologia ENLITEN, la piattaforma innovativa di Bridgestone che consente di ottenere prestazioni elevate senza compromessi, migliorando al tempo stesso la sostenibilità del prodotto.

Grazie a questa tecnologia, il Duravis Camper All Season è compatibile anche con veicoli elettrici, un aspetto sempre più centrale in un mercato in evoluzione verso forme di mobilità più sostenibili.

Sviluppato presso il centro di ricerca e sviluppo Bridgestone in Italia, il nuovo pneumatico sarà disponibile a partire da giugno 2026, inizialmente in quattro misure per cerchi da 15 e 16 pollici.

Con il lancio del Duravis Camper All Season, Bridgestone punta a intercettare la crescente domanda europea di soluzioni dedicate al mondo dei camper, offrendo un prodotto che unisce innovazione tecnologica, sicurezza e libertà di viaggio.

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