Bridgestone e Di.Di. rinnovano la partnership 2026

Bridgestone rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la collaborazione con Di.Di. Diversamente Disabili, consolidando un impegno concreto verso una mobilità sempre più sicura, inclusiva e accessibile. Un progetto che unisce formazione, tecnologia e passione per le due ruote, con l’obiettivo di abbattere le barriere e offrire nuove opportunità ai motociclisti con disabilità.

Il cuore dell’iniziativa si è svolto presso il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (Pavia), dove è andato in scena uno speciale corso di guida sicura in pista dedicato a motociclisti con disabilità. L’evento ha coinvolto 18 partecipanti di età compresa tra i 20 e gli oltre 60 anni, già appassionati o praticanti del mondo moto, confermando la crescente attenzione verso percorsi formativi inclusivi.

La giornata ha alternato sessioni teoriche e attività pratiche con istruttori qualificati, con l’obiettivo di migliorare controllo del mezzo, gestione delle situazioni critiche e consapevolezza dei rischi. Un approccio completo che dimostra come la formazione sia uno strumento chiave per aumentare la sicurezza stradale, soprattutto in contesti complessi.

Secondo Claudio Comigni, responsabile vendite moto Bridgestone South Region, la sicurezza stradale rappresenta un impegno continuo per l’azienda, che investe costantemente nello sviluppo di tecnologie avanzate per pneumatici, capaci di migliorare le prestazioni sia su strada sia in pista. La collaborazione con Di.Di., sottolinea, è la dimostrazione concreta di come innovazione e inclusione possano procedere insieme.

Di grande impatto anche le parole di Emiliano Malagoli, fondatore e presidente di Di.Di., che evidenzia come tornare in moto per una persona con disabilità rappresenti una vera rinascita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano. Il supporto di Bridgestone, infatti, non si limita alla fornitura di pneumatici, ma si traduce in un sostegno diretto durante le attività, contribuendo a creare un ambiente di fiducia e motivazione.

Per il 2026, Bridgestone continuerà a supportare l’associazione fornendo pneumatici di alta qualità progettati per garantire sicurezza e performance, permettendo ai piloti Di.Di. di partecipare a eventi sportivi inclusivi come la European Bridgestone Handy Cup, il campionato europeo di motociclismo paralimpico.

I numeri raccontano l’impatto reale di questa collaborazione: oltre 500 persone con disabilità sono tornate in sella grazie ai progetti Di.Di., mentre circa 200 motociclisti hanno iniziato o ripreso a correre in pista proprio grazie alle iniziative sportive promosse insieme a Bridgestone.

La partnership dimostra come sicurezza stradale e inclusione sociale possano rafforzarsi reciprocamente. Promuovere la sicurezza, infatti, significa anche creare le condizioni per una maggiore autonomia e qualità della vita, offrendo a tutti la possibilità di vivere la passione per le due ruote senza limiti.

Fondata da motociclisti che hanno vissuto in prima persona la disabilità, Di.Di. Diversamente Disabili è oggi un punto di riferimento nel panorama italiano ed europeo per la formazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo della mobilità inclusiva, attraverso corsi di guida sicura, attività sportive e progetti educativi.