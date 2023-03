Bridgestone: soluzioni IA per rilevare buche e migliorare la sicurezza alla guida

Bridgestone introduce Bridgestone Road Conditions, una gamma di soluzioni progettate per offrire preziose informazioni basate su dati aggregati e anonimi provenienti dai veicoli connessi a Webfleet. Bridgestone Road Conditions nasce con l’intento di aiutare città e municipalità, autorità stradali, fornitori di mappe e proprietari di flotte commerciali a comprendere in maniera migliore le condizioni e la qualità delle strade. Come primo passo, i clienti possono accedere a due soluzioni che aiutano a localizzare e stimare la gravità di un danno stradale, così come a visualizzare una varietà di infrastrutture sul percorso.

La soluzione di Rilevamento del Danno Stradale identifica le anomalie stradali, analizzando i dati anonimi e aggregati sfruttati dai veicoli connessi, dotati di soluzioni Webfleet per la gestione della flotta. Utilizzando sensori e dati del veicolo, questo unico strumento determina accuratamente la posizione dei danni stradali, come buche, crepe e rattoppi. L’algoritmo dell’intelligenza artificiale (AI) consente di definire la gravità dei danni stradali, aiutando i conducenti e i proprietari delle flotte a ridurre il rischio di un incidente e prevenire danni a pneumatici e veicoli. Le città e le autorità stradali possono utilizzare queste informazioni per migliorare la manutenzione preventiva e la pianificazione degli interventi sulle infrastrutture.

Inoltre, la soluzione per la Visualizzazione delle Infrastrutture Stradali fornisce informazioni specifiche su strade e infrastrutture, analizzando una molteplicità di sensori e i dati dei sistemi di ripresa video installati sui veicoli connessi. Le telecamere montate sul veicolo utilizzano le capacità di calcolo di Edge AI per elaborare i dati direttamente sul dispositivo in tempo reale, garantendo la privacy dei dati e caricando sul cloud solo dati anonimi per procedere a ulteriori analisi. In questo modo, le infrastrutture stradali, come semafori e segnaletica verticale e orizzontale, possono essere visualizzate e può essere segnalato se sono danneggiate, vandalizzate o nascoste dalla vegetazione.

Bridgestone Road Conditions è attualmente disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Svizzera e Austria.