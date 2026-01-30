Brunori Sas: “TuttoBrunori” conquista i teatri italiani e raddoppia le date

Il nuovo viaggio teatrale di Dario Brunori continua a collezionare successi. “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi”, prodotto da Vivo Concerti e in partenza a ottobre, registra nuovi sold out e amplia il proprio calendario con ulteriori appuntamenti. Dopo l’entusiasmo del pubblico e la rapida vendita dei biglietti per le prime date, Brunori annuncia nuove tappe a Torino, Firenze e Roma, oltre a tre attesissimi concerti nella sua terra d’origine, la Calabria, con esibizioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

L’artista calabrese, che nel corso degli anni ha saputo imporsi come una delle voci più autentiche e riconoscibili del cantautorato italiano, propone uno spettacolo unico in cui musica, parole e narrazione si fondono in un racconto intimo e collettivo. “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.”

Con questa nuova tournée, Brunori conferma la propria capacità di mescolare linguaggi e registri, guidando il pubblico in un percorso fatto di emozione e ironia. Sul palco, sarà accompagnato dalla sua band storica in un dialogo continuo tra musica e parole, tra individuo e collettività.

Il calendario 2026 include oltre venti appuntamenti nei principali teatri italiani. Dopo la data zero a La Spezia il 2 ottobre, lo spettacolo farà tappa a Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Avellino, Napoli, Assisi, Ancona, Catania, Palermo, Bari e infine in Calabria, dove si concluderà il 24 novembre a Cosenza. Tra le nuove date figurano il 14 ottobre a Torino (Auditorium Lingotto), il 17 ottobre a Firenze (Teatro Verdi) e il 7 novembre a Roma (Auditorium Conciliazione).

Molte delle date risultano già sold out, tra cui Milano il 10 ottobre, Bologna il 19 ottobre, Palermo il 15 novembre e Bari il 18 novembre, testimoniando ancora una volta la grande partecipazione del pubblico verso l’universo artistico di Brunori Sas.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 30 gennaio su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 4 febbraio. L’organizzazione ricorda che non si assume responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali.

Con “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi”, Dario Brunori porta nei teatri italiani un’esperienza che supera il tradizionale concerto, trasformandolo in un racconto collettivo, profondo e ironico, fedele alla sua poetica e alla sua capacità di parlare al cuore del pubblico. Anche in questa nuova stagione teatrale, Brunori si conferma come uno degli interpreti più sensibili e raffinati della musica italiana contemporanea.