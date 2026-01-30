Connect with us

Hi, what are you looking for?

BRUNORI SAS

Spettacolo

Brunori Sas: “TuttoBrunori” conquista i teatri italiani e raddoppia le date

Published

Il nuovo viaggio teatrale di Dario Brunori continua a collezionare successi. “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi”, prodotto da Vivo Concerti e in partenza a ottobre, registra nuovi sold out e amplia il proprio calendario con ulteriori appuntamenti. Dopo l’entusiasmo del pubblico e la rapida vendita dei biglietti per le prime date, Brunori annuncia nuove tappe a Torino, Firenze e Roma, oltre a tre attesissimi concerti nella sua terra d’origine, la Calabria, con esibizioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

L’artista calabrese, che nel corso degli anni ha saputo imporsi come una delle voci più autentiche e riconoscibili del cantautorato italiano, propone uno spettacolo unico in cui musica, parole e narrazione si fondono in un racconto intimo e collettivo. “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.”

Con questa nuova tournée, Brunori conferma la propria capacità di mescolare linguaggi e registri, guidando il pubblico in un percorso fatto di emozione e ironia. Sul palco, sarà accompagnato dalla sua band storica in un dialogo continuo tra musica e parole, tra individuo e collettività.

Il calendario 2026 include oltre venti appuntamenti nei principali teatri italiani. Dopo la data zero a La Spezia il 2 ottobre, lo spettacolo farà tappa a Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Avellino, Napoli, Assisi, Ancona, Catania, Palermo, Bari e infine in Calabria, dove si concluderà il 24 novembre a Cosenza. Tra le nuove date figurano il 14 ottobre a Torino (Auditorium Lingotto), il 17 ottobre a Firenze (Teatro Verdi) e il 7 novembre a Roma (Auditorium Conciliazione).

Molte delle date risultano già sold out, tra cui Milano il 10 ottobre, Bologna il 19 ottobre, Palermo il 15 novembre e Bari il 18 novembre, testimoniando ancora una volta la grande partecipazione del pubblico verso l’universo artistico di Brunori Sas.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 30 gennaio su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 4 febbraio. L’organizzazione ricorda che non si assume responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali.

Con “TUTTOBRUNORI, Canzoni e Monologhi”, Dario Brunori porta nei teatri italiani un’esperienza che supera il tradizionale concerto, trasformandolo in un racconto collettivo, profondo e ironico, fedele alla sua poetica e alla sua capacità di parlare al cuore del pubblico. Anche in questa nuova stagione teatrale, Brunori si conferma come uno degli interpreti più sensibili e raffinati della musica italiana contemporanea.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

BMW M rivoluziona l’esperienza digitale a bordo: arrivano le nuove app esclusive per i clienti M

Spettacolo

Milano: la storia della città attraverso venti canzoni iconiche su Apple Music

Spettacolo

“Ghost” torna al cinema in 4K per San Valentino: un solo giorno per rivivere un amore eterno

Giochi

Megaevoluzione – Ascesa Eroica: arriva la nuova espansione del GCC Pokémon

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

KTM 890 SMT 2026: la sport-tourer READY TO RACE
BRUNORI SAS

Spettacolo

Brunori Sas: “TuttoBrunori” conquista i teatri italiani e raddoppia le date

Spettacolo

Kid Gamma torna con “Meridione Paradiso”: il viaggio emotivo di una generazione che non si arrende

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

MOBRICI torna con “SUPERNOVA”

Tecnologia

Gaia Gozzi e OPPO Reno15 Series: un viaggio tra arte, luce e tecnologia

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Alfa Romeo e Maserati unite sotto il segno di BOTTEGAFUORISERIE a Ultimate Supercar Garage

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Milano: la storia della città attraverso venti canzoni iconiche su Apple Music

Apple Music dedica un nuovo speciale editoriale a Milano, raccontandone l’identità sonora attraverso un percorso intitolato “Milano: la storia in 20 canzoni”. Si tratta...

3 ore ago

Spettacolo

“Ghost” torna al cinema in 4K per San Valentino: un solo giorno per rivivere un amore eterno

Il 14 febbraio, giorno dedicato all’amore, sarà l’occasione perfetta per rivivere una delle storie romantiche più celebri della storia del cinema. “Ghost” di Jerry...

4 ore ago

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

A ventisei anni dalla sua uscita, uno dei brani più iconici di Adriano Celentano torna a far parlare di sé grazie a una rivisitazione...

6 ore ago

Spettacolo

Kid Gamma torna con “Meridione Paradiso”: il viaggio emotivo di una generazione che non si arrende

Dopo averlo anticipato con il singolo “Dannata Gioventù”, Kid Gamma pubblica oggi “Meridione Paradiso”, il suo nuovo album disponibile su tutte le piattaforme digitali...

6 ore ago