BYD ATTO 2: il SUV compatto sta arrivando in Europa

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha svelato la nuova ATTO 2, un SUV compatto ed accessibile, progettato per il mercato europeo. Presentata al Salone di Bruxelles 2025, ATTO 2 si propone come un veicolo ideale per chi desidera un SUV premium, ma compatto e perfetto per le strade urbane.

ATTO 2 si distingue per il suo design innovativo e dimensioni ridotte, che mantengono lo stile di un SUV. L’auto misura 4.310 mm in lunghezza, 1.830 mm in larghezza e 1.675 mm in altezza, risultando più corta e stretta rispetto al modello ATTO 3. Il passo di 2.620 mm ottimizza lo spazio interno, riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori per migliorare l’agilità e gli angoli di attacco e uscita. L’anteriore è caratterizzato da fari full-LED, luci diurne sottili e una griglia elegante che conferisce una presenza visiva imponente. Il paraurti anteriore presenta dettagli brillanti e angoli netti che donano dinamismo al design. Sul retro spiccano una barra luminosa a tutta larghezza e luci posteriori ispirate al “nodo cinese”, simbolo di fortuna e continuità.

Gli interni offrono un ambiente raffinato, con superfici imbottite e uno stile geometrico che esalta comfort e semplicità d’uso. La console centrale è dotata di portabicchieri, bracciolo integrato e un selettore di guida a diamante tagliato, con comandi fisici dedicati alle funzioni principali per una maggiore praticità. Un tetto panoramico in vetro aumenta la luminosità naturale, mentre il pavimento completamente piatto garantisce comfort anche nei sedili posteriori. Il bagagliaio offre una capacità di 400 litri, espandibile fino a 1.340 litri abbattendo i sedili posteriori, una caratteristica che supera molte familiari tradizionali del segmento C.

La tecnologia è al centro della nuova ATTO 2, che integra la celebre Batteria Blade di BYD. Questa batteria, realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), è progettata per garantire sicurezza, durata e prestazioni elevate. La tecnologia Cell-to-Body (CTB), utilizzata per la prima volta in un modello compatto BYD, consente di integrare la batteria nel telaio del veicolo, migliorando la rigidità della carrozzeria e ottimizzando lo spazio interno. Questa soluzione innovativa, un’esclusiva di BYD, contribuisce a rendere ATTO 2 un modello all’avanguardia.

Per quanto riguarda le prestazioni, ATTO 2 sarà inizialmente disponibile con una batteria da 45,1 kWh, capace di offrire un’autonomia combinata WLTP di 312 chilometri. Il motore anteriore da 130 kW garantisce una guida agile e prestazioni adeguate al contesto urbano. Nei prossimi mesi sarà lanciata una versione con una batteria di maggiore capacità, che offrirà un’autonomia estesa e caratteristiche ancora più avanzate.

Con la nuova ATTO 2, BYD punta a conquistare il cuore dei consumatori europei, offrendo un SUV compatto ma ricco di tecnologia e comfort, perfetto per le esigenze delle città moderne.