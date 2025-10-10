Connect with us

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Published

Con ATTO 2, il colosso BYD ha fatto il suo ingresso nel sempre più competitivo mondo dei SUV compatti elettrici. Con il debutto ufficiale a BYD ATTO 2 porta con sé una ventata di freschezza e tecnologia, rivolgendosi a chi cerca un’auto urbana agile, intelligente e sostenibile. Noi l’abbiamo provata.

Sin dal primo sguardo, l’ATTO 2 colpisce per il suo design elegante e sportivo. Le linee sono pulite, dinamiche e ben proporzionate, con una lunghezza di 4,31 metri, una larghezza di 1,83 metri e un’altezza di 1,675 metri. Queste dimensioni la collocano perfettamente nel cuore del segmento B-SUV, ma con una presenza su strada superiore a quella di molti rivali. La piattaforma e-Platform 3.0 firmata BYD permette di sfruttare al massimo lo spazio interno, grazie a un passo di 2.620 mm, offrendo un abitacolo sorprendentemente arioso per un’auto di questa categoria.

La posizione di guida è rialzata, con una visibilità ottimale e un’impostazione intuitiva. Appena si preme il pulsante di avvio, il silenzio dell’elettrico lascia subito spazio a un’accelerazione brillante: il motore da 130 kW (176 CV) e 290 Nm di coppia spinge con decisione, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La risposta all’acceleratore è pronta e progressiva, ideale per muoversi nel traffico urbano con leggerezza ma anche per affrontare sorpassi sicuri in tangenziale. L’assetto privilegia il comfort, assorbendo bene le buche e le irregolarità dell’asfalto, ma resta stabile anche nei curvoni veloci, segno di un telaio ben bilanciato.

La batteria Blade da 45,1 kWh con tecnologia Cell-to-Body assicura un’autonomia dichiarata di 312 km nel ciclo WLTP, che può arrivare a 463 km in città. Nei nostri primi chilometri, l’efficienza si è dimostrata molto buona, con consumi contenuti anche con il climatizzatore attivo grazie alla pompa di calore di serie. Durante la sosta, la ricarica rapida DC da 65 kW si è rivelata un plus concreto: bastano 37 minuti per passare dal 10% all’80%. In alternativa, la ricarica AC trifase da 11 kW consente un ciclo completo in circa 5 ore e mezza, perfetta per chi ricarica di notte a casa.

All’interno, l’ambiente è moderno e curato. I sedili anteriori sono comodi, con regolazioni elettriche, e le finiture trasmettono una sensazione premium. Il fulcro della plancia è il display touchscreen rotabile, da 10,1 pollici nella versione Active e 12,8 pollici nella Boost, con Android Auto e Apple CarPlay wireless. L’interfaccia è fluida e il comando vocale “Hi BYD” riconosce rapidamente le istruzioni. Il tetto panoramico in vetro, di serie, amplifica la luminosità dell’abitacolo, mentre nella versione Boost l’impianto audio a otto altoparlanti rende ogni viaggio un’esperienza immersiva.

Sul fronte sicurezza, BYD ha puntato in alto. La struttura Cell-to-Body migliora la rigidità e la protezione in caso d’impatto. A bordo troviamo sei airbag e una completa suite ADAS: cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento angolo cieco, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e monitoraggio dell’attenzione del conducente. Durante il test drive, questi sistemi si sono dimostrati precisi e mai invasivi, contribuendo a un’esperienza di guida rilassata e sicura.

La versione Active offre già una dotazione molto completa, con cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED, accesso keyless con tecnologia NFC, tetto panoramico e sistema Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW. La Boost aggiunge sedili riscaldati, illuminazione ambientale, specchietti ripiegabili elettricamente e una telecamera a 360° che rende le manovre in spazi stretti estremamente facili.

Su strada, l’ATTO 2 dimostra di essere una vera cittadina premium. Leggera da manovrare, scattante al semaforo e silenziosa anche alle alte velocità, si muove con disinvoltura tanto in città quanto nei percorsi extraurbani. La taratura dello sterzo è equilibrata: morbida in manovra, più consistente quando si aumenta l’andatura. La sensazione generale è quella di un’auto solida, costruita con cura e pensata per offrire comfort e sicurezza a chi cerca un’elettrica versatile e accessibile.

I prezzi di listino della ATTO 2 partono da 29.990 euro per l’allestimento Active e 31.990 euro per il Boost.

