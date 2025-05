BYD e CA Auto Bank: una partnership strategica per la mobilità del futuro

In occasione del centenario di Crédit Agricole Auto Bank, BYD ha rafforzato la sua presenza come partner strategico, partecipando all’evento celebrativo con uno dei suoi modelli di punta: la Seal U DM-i. Questo SUV plug-in hybrid rappresenta l’avanguardia della gamma del costruttore cinese, combinando design elegante, autonomia estesa e la tecnologia Dual Mode Intelligent (DM-i). La Seal U DM-i è stata accolta come uno dei veicoli più apprezzati dell’evento, incarnando la visione condivisa da BYD e CA Auto Bank di una mobilità elettrificata, efficiente e accessibile.

La partecipazione di BYD all’evento non è stata puramente simbolica; ha, infatti, sottolineato la crescente solidità della collaborazione con CA Auto Bank, un protagonista europeo nel finanziamento, nel leasing di veicoli e nel settore della mobilità. Questa alleanza permette a BYD di appoggiarsi a un partner finanziario capillare e orientato all’innovazione, facilitando la diffusione dei suoi veicoli elettrificati in tutto il continente.

La presenza di BYD all’evento per il centenario della Banca ha segnato un momento chiave per la strategia europea dell’azienda, confermando la volontà di consolidare la propria rete e visibilità nei principali mercati dell’Unione Europea. BYD punta su partner come CA Auto Bank per supportare sia i clienti privati che le aziende nella transizione verso le nuove frontiere della mobilità.