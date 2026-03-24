BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

La Repubblica di San Marino compie un passo decisivo verso la transizione energetica grazie a un nuovo accordo strategico con BYD, leader mondiale nella mobilità elettrica e nei sistemi di stoccaggio energetico. L’intesa, appena formalizzata dal Congresso di Stato, mira a fare del territorio sammarinese un laboratorio d’avanguardia per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche integrate e sostenibili.

L’accordo, di durata triennale, definisce un perimetro di cooperazione ampia e articolata. Al centro dell’intesa vi è l’adozione della normativa “Sandbox”, uno strumento che permette di testare in ambiente reale, ma controllato, tecnologie innovative nel campo dell’energia e della mobilità. Questa cornice normativa consentirà di sperimentare nuovi modelli di sviluppo sostenibile in un contesto regolamentato e allineato agli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Un altro asse portante della collaborazione riguarda il potenziamento del Centro di Omologazione nazionale, che sarà dotato di strumenti e competenze per facilitare la validazione di veicoli elettrici e tecnologie affini. Tale potenziamento rappresenta un’opportunità per San Marino di consolidare il proprio ruolo nel settore automotive e nella certificazione di nuove soluzioni per la mobilità del futuro.

L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di infrastrutture di ricarica ultra-veloce, essenziali per incentivare la diffusione dei veicoli elettrici e ridurre i tempi di rifornimento, rendendo più agevole la transizione per cittadini e operatori economici. Si tratta di un passo concreto verso un ecosistema energetico integrato e intelligente, in cui produzione, stoccaggio e utilizzo dell’energia siano orientati alla sostenibilità e all’efficienza.

“La collaborazione con BYD segna un momento strategico per il nostro Paese e per la sua politica energetica. Vogliamo fare di San Marino un punto di riferimento per la sperimentazione e la diffusione di innovazioni sostenibili”, hanno dichiarato i Segretari di Stato Alessandro Bevitori (Lavoro) e Rossano Fabbri (Industria) nel corso della firma dell’intesa, alla presenza di Alessandro Grosso, Country Manager di BYD e DENZA Italia.

Con questa partnership, San Marino si propone di diventare una piattaforma di validazione e applicazione di soluzioni pionieristiche, unendo la propria capacità istituzionale di sperimentazione normativa con l’esperienza tecnologica di un gigante globale come BYD. L’obiettivo condiviso è quello di favorire una crescita economica sostenibile, ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’autosufficienza energetica del territorio.

Il nuovo accordo non solo rafforza la posizione di BYD come attore centrale nella diffusione della mobilità elettrica in Europa, ma inaugura per la Repubblica di San Marino una fase di rinnovamento e speranza, in linea con le sfide ecologiche e tecnologiche del futuro.