BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà

BYD, leader mondiale nella mobilità a nuova energia, lancia un nuovo spot pensato per raccontare la propria visione innovativa e la continua evoluzione della tecnologia applicata al mondo dell’automotive. Il nuovo lavoro di comunicazione è dedicato alla tecnologia DM-i Super Hybrid, una delle piattaforme più avanzate sviluppate dal marchio per offrire soluzioni sostenibili e ad alte prestazioni.

Con questo progetto, BYD propone una narrazione che va oltre la semplice promozione di un prodotto. Lo spot, descritto come una creatività tailor made, è stato sviluppato in occasione della settimana più musicale d’Italia, un momento di particolare rilevanza mediatica e culturale che rappresenta un’occasione unica per dialogare con un pubblico ampio e trasversale. L’obiettivo è coinvolgere l’audience attraverso un racconto che superi i confini tradizionali della comunicazione automobilistica, ponendo al centro l’evoluzione della tecnologia e la capacità del brand di interpretarla in modo distintivo.

La nuova campagna punta a comunicare in modo diretto e fuori dagli schemi, con un linguaggio visivo in linea con il posizionamento di BYD e con la sua identità fortemente orientata all’innovazione. Il messaggio che accompagna la produzione è tanto semplice quanto evocativo: ogni specie ha la sua evoluzione. Una frase che riassume perfettamente la visione dell’azienda, capace di unire progresso tecnologico, sostenibilità e creatività in un’unica idea comunicativa.

Con questo spot, BYD rafforza ulteriormente il proprio impegno nel proporre una mobilità nuova, efficiente e consapevole, offrendo un esempio di come la tecnologia possa essere raccontata in modo emozionale e accessibile. In un contesto dove l’innovazione è sempre più determinante, il brand ribadisce la propria leadership globale e la volontà di continuare a ridefinire gli standard della mobilità elettrificata con un approccio aperto, moderno e visionario.