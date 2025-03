BYD pensa al futuro: partono gli incentivi che accelerano la mobilità elettrica

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, accelera la transizione verso la mobilità sostenibile con una nuova iniziativa pensata per il mercato italiano. L’azienda introduce incentivi straordinari volti a rendere l’acquisto di un’auto elettrica ancora più accessibile, con offerte esclusive su modelli di punta come BYD Dolphin, ATTO 3 e SEAL.

La campagna promozionale prevede condizioni finanziarie vantaggiose, tra cui il Tasso Zero su alcuni modelli e incentivi speciali per le vetture contrattualizzate e immatricolate nel mese di marzo. I clienti interessati alla BYD ATTO 3 potranno usufruire di un incentivo fino a 8.000 euro, rendendo l’acquisto di questo SUV elettrico ancora più competitivo.

Non solo SUV: la promozione include anche la berlina sportiva BYD SEAL, per la quale è previsto un premio permuta fino a 5.500 euro per chi decide di sostituire il proprio veicolo elettrico con questa nuova proposta del brand.

Con questa iniziativa, BYD conferma il proprio impegno per accelerare la transizione ecologica e avvicinare sempre più persone alla mobilità elettrica. Grazie a investimenti mirati e soluzioni finanziarie innovative, il colosso cinese punta a consolidare la sua presenza sul mercato italiano e a rendere l’auto elettrica una scelta alla portata di tutti.

Mentre altri mercati europei si muovono con cautela, BYD si distingue per una strategia aggressiva e concreta, dimostrando ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella rivoluzione elettrica. Con un’espansione continua e un portafoglio di modelli sempre più performanti, il brand si posiziona come uno dei protagonisti indiscussi della mobilità del futuro.