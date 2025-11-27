BYD presenta il nuovo spot della ATTO 2 DM-i

BYD presenta una nuova e ambiziosa campagna di comunicazione dedicata alla BYD ATTO 2 DM-i, il modello Super Hybrid che segna un ulteriore passo avanti nella strategia del marchio verso una mobilità più efficiente e tecnologicamente evoluta. Con questo lancio, il brand conferma la propria volontà di consolidare la presenza in Europa e di trasmettere ai consumatori una visione chiara del futuro dell’automobile.

Lo spot televisivo, che da oggi è in onda sulle principali emittenti nazionali, ruota attorno al claim “Non è solo un’auto. È una BYD.”. Una frase che sintetizza perfettamente la filosofia aziendale: andare oltre il concetto tradizionale di automobile per proporre una visione nuova, in cui innovazione, sostenibilità e piacere di guida si fondono in un’esperienza completa.

Il film pubblicitario, costruito con immagini evocative e un ritmo narrativo ispirato, vuole trasmettere la personalità distintiva della BYD ATTO 2 DM-i: un’auto in grado di unire tecnologia avanzata e attenzione per l’ambiente, offrendo al tempo stesso prestazioni elevate e comfort. La vettura rappresenta l’evoluzione naturale del percorso intrapreso dal brand per promuovere una mobilità più intelligente e consapevole.

Elemento centrale della campagna è anche la scelta della colonna sonora: “Dreams” dei Cranberries. Non si tratta di un semplice accompagnamento musicale, ma del cuore emotivo dell’intera comunicazione, un messaggio che riflette l’essenza di ciò che BYD vuole rappresentare. Attraverso questa canzone emblematica, lo spot acquista una dimensione sensoriale e poetica, trasformandosi in una dichiarazione di identità e aspirazione.

Con la BYD ATTO 2 DM-i, il brand prosegue il suo percorso verso una mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere l’innovazione accessibile e di diffondere una nuova cultura dell’automotive. Questa campagna rappresenta dunque non solo un passo strategico nella crescita di BYD in Italia, ma anche un segnale chiaro di quanto il marchio intenda farsi portavoce di un cambiamento reale nel modo di concepire il viaggio su strada.

Ancora una volta, BYD dimostra che l’automobile può essere molto di più di un mezzo di trasporto: un vero e proprio manifesto di evoluzione, stile e responsabilità verso il futuro.