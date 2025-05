BYD rafforza la sua presenza in Europa con una nuova sede centrale e centro R&S a Budapest

BYD, leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha annunciato un’importante espansione in Europa. La società ha scelto Budapest, in Ungheria, come sede della sua futura sede centrale europea. Questa strategica espansione sarà accompagnata dall’apertura di un centro di ricerca e sviluppo dedicato all’innovazione tecnologica nel settore automotive.

Il progetto rappresenta una significativa opportunità per la capitale ungherese, in quanto porterà alla creazione di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto. BYD è impegnata a sostenere la formazione professionale e la collaborazione accademica, con iniziative concrete a sostegno della formazione e della collaborazione con almeno tre università del territorio.

Il nuovo centro di ricerca e sviluppo darà il via a due progetti chiave, sostenuti da importanti investimenti. Il primo progetto avrà come obiettivo l’integrazione dell’intelligenza nei sistemi di mobilità moderna, un passo avanti verso soluzioni di trasporto sempre più efficienti e sostenibili. Il secondo progetto si focalizzerà sullo sviluppo di tecnologie di elettrificazione di nuova generazione, ponendo le basi per il futuro della mobilità elettrica.

Questa espansione non solo rafforza la posizione di BYD in Europa, ma segna anche un punto di svolta per Budapest, trasformandola in un hub di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore automobilistico. L’iniziativa di BYD avrà un impatto significativo sulla comunità locale, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita delle competenze nel settore della tecnologia avanzata.