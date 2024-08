BYD sale al 143° posto della classifica Fortune Global 500

BYD, un leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e batterie, ha fatto un notevole balzo in avanti nella classifica Fortune Global 500 svelata il 5 agosto, posizionandosi al 143° posto. Questo segna un significativo progresso rispetto al 212° posto dell’anno precedente. Per il terzo anno consecutivo, BYD è presente in questa prestigiosa lista, consolidando la sua posizione come uno dei marchi automobilistici in maggiore crescita.

Nel corso del 2023, BYD ha registrato un fatturato record di 602,32 miliardi di yuan, pari a circa 77 miliardi di euro, con una crescita del 42% rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’azienda ha stabilito un nuovo record vendendo oltre 3 milioni di veicoli a nuova energia, posizionandosi tra i primi dieci marchi automobilistici più venduti a livello mondiale. Questo traguardo storico rappresenta la prima volta che un’azienda automobilistica cinese raggiunge tale successo.

BYD ha proseguito la sua rapida crescita nel 2024, con vendite superiori a 1,9 milioni di unità nei primi sette mesi dell’anno, posizionandosi come l’ottavo marchio automobilistico più venduto a livello globale nella prima metà del 2024. Inoltre, l’azienda ha accelerato la sua espansione globale, con vendite nei mercati esteri che hanno superato le 233.000 unità solo il mese scorso.

Grazie al suo impegno costante nell’innovazione tecnologica, BYD ha investito significativamente in Ricerca & Sviluppo, con investimenti che hanno raggiunto i 40 miliardi di yuan nel 2023. La compagnia ha richiesto oltre 48.000 brevetti a livello globale, confermando il suo ruolo di pioniere nel settore delle nuove energie.

L’ascesa di BYD nella classifica Fortune Global 500 di quest’anno sottolinea il suo ruolo di leader nel settore dei veicoli a nuova energia. La compagnia, impegnata a promuovere la mobilità ecologica a livello globale, è ben posizionata per continuare il proprio viaggio pionieristico nel futuro, contribuendo alla trasformazione green dell’industria automobilistica mondiale.