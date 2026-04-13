BYD sfida il caro carburante: con la tecnologia Super Ibrida DM-i consumi ridotti e autonomia fino a 1.500 km

In un contesto segnato dall’incertezza dei prezzi dei carburanti, BYD sceglie di intervenire con una proposta concreta e misurabile. Il brand introduce una nuova campagna di comunicazione che punta i riflettori sulla propria gamma Super Ibrida DM-i, mettendo al centro efficienza, autonomia e riduzione dei costi di gestione.

Il messaggio è chiaro: di fronte a un mercato in cui il costo del carburante incide sempre di più sulle scelte degli automobilisti, BYD risponde con dati reali e tangibili. La tecnologia DM-i promette infatti consumi medi combinati fino a 23 km/l, un’autonomia complessiva che può raggiungere i 1.500 km e una garanzia sulla batteria di 8 anni o fino a 250.000 km. Numeri che non vogliono stupire, ma offrire una risposta concreta alle esigenze quotidiane di mobilità.

Al centro di questa strategia c’è una visione ben precisa: rendere la mobilità elettrificata accessibile e conveniente, senza rinunciare a comfort, prestazioni e piacere di guida. La tecnologia Super Ibrida DM-i combina infatti un’esperienza di guida prevalentemente elettrica, fluida e silenziosa, con il supporto di un motore termico che entra in funzione quando necessario, garantendo così massima autonomia anche nei lunghi viaggi.

Questa filosofia trova una delle sue espressioni più recenti nella BYD ATTO 2 DM-i, nuovo SUV compatto introdotto sul mercato italiano. Il modello rappresenta un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica ed efficienza, proponendosi come soluzione concreta per chi cerca riduzione dei consumi e maggiore indipendenza dai carburanti tradizionali.

Nel quotidiano, il sistema DM-i consente di viaggiare per la maggior parte del tempo in modalità elettrica, con evidenti benefici in termini di consumi e impatto ambientale. Allo stesso tempo, il motore a combustione assicura la tranquillità di percorrenze elevate senza l’ansia da ricarica, superando uno dei principali ostacoli alla diffusione dei veicoli elettrificati.

Con il nuovo spot, già in onda sulle principali emittenti televisive, BYD conferma un approccio comunicativo diretto e contemporaneo, capace di inserirsi nel dibattito attuale con contenuti rilevanti. L’obiettivo è chiaro: parlare ai consumatori attraverso valore concreto, efficienza reale e tecnologia applicata alla vita di tutti i giorni.