BYD sigla un accordo strategico con voestalpine per lo stabilimento in Ungheria

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha annunciato un importante accordo strategico con voestalpine, un rinomato gruppo internazionale nel settore dell’acciaio e della tecnologia. Questo accordo rappresenta un significativo passo avanti per BYD nella sua strategia di espansione in Europa, in particolare grazie al nuovo stabilimento produttivo che sorgerà a Szeged, in Ungheria.

Presentato a Vienna da Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, e da Herbert Eibensteiner, CEO di voestalpine, l’accordo prevede la fornitura di acciaio laminato, rendendo voestalpine uno dei primi partner ufficiali del sito produttivo di Szeged. “L’intesa, presentata a Vienna dalla Vicepresidente Esecutiva di BYD, Stella Li, insieme al CEO di voestalpine, Herbert Eibensteiner, prevede la fornitura di acciaio laminato e sancisce l’azienda come uno dei primi partner ufficiali del sito produttivo di Szeged”.

Questo nuovo stabilimento non solo contribuirà a rafforzare la presenza di BYD nel mercato europeo, ma anche a sostenere la crescente domanda di veicoli a nuova energia nel continente. L’accordo di fornitura con voestalpine è una dimostrazione concreta della volontà di BYD di intraprendere una politica di localizzazione, volta a consolidare le sue attività e a creare nuove opportunità di mercato in Europa.

L’intesa con voestalpine è stata celebrata come un traguardo significativo per entrambe le aziende, rafforzando la posizione di BYD come attore chiave nel settore automobilistico europeo e consolidando ulteriormente il ruolo di voestalpine come fornitore di riferimento nel campo dell’acciaio di alta qualità. “L’accordo rappresenta un passo importante nella politica di localizzazione di BYD, che continua a espandere le sue attività in Europa”.

Con questa partnership, BYD intende rafforzare la sua leadership nella mobilità sostenibile e promuovere ulteriormente l’adozione di veicoli a energia pulita in tutto il mondo.