BYD TANG: arriva il SUV elettrico spazioso e tecnologico per tutta la famiglia

BYD TANG segna un nuovo capitolo nel mondo degli SUV elettrici con un mix straordinario di prestazioni, autonomia e tecnologia. Il nuovo modello firmato BYD si presenta come una scelta ideale per le famiglie moderne, grazie ai suoi 7 posti, un abitacolo raffinato e un pacchetto tecnologico di ultima generazione.

Uno degli aspetti più rivoluzionari del BYD TANG è la sua autonomia fino a 530 km (ciclo WLTP), resa possibile dalla tecnologia proprietaria Blade Battery. Questa innovazione non solo garantisce una maggiore efficienza energetica, ma offre anche una sicurezza senza compromessi. La ricarica è altrettanto avanzata: grazie alla tecnologia DC fast charge fino a 170 kW, è possibile ricaricare rapidamente la batteria e ridurre i tempi di sosta.

Le prestazioni non sono da meno. Il motore da 517 CV assicura un’accelerazione impressionante, portando il SUV da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. Grazie alla trazione integrale e alle modalità di guida personalizzabili (Sport, Normal, Eco, Snow), BYD TANG garantisce un’esperienza di guida fluida e dinamica in qualsiasi condizione.

Lo stile esterno del BYD TANG segue il linguaggio di design Dragon Face, che combina eleganza e aerodinamica avanzata. I dettagli curati, come i fari full-LED e gli inserti in alluminio spazzolato, donano un aspetto sofisticato e moderno.

All’interno, il comfort è garantito da materiali pregiati, con sedili in pelle Nappa dotati di regolazione elettrica, riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Il tetto panoramico apribile amplifica la sensazione di spazio, mentre le luci ambientali LED personalizzabili e un avanzato sistema di purificazione dell’aria migliorano il benessere a bordo.

L’esperienza di bordo è dominata dalla tecnologia: il touchscreen rotante da 15,6 pollici, insieme al quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, offre un’interfaccia moderna e intuitiva. La connettività è completa grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, al sistema di ricarica wireless da 50W e all’integrazione di un assistente vocale intelligente. A completare il pacchetto tecnologico c’è il sistema audio premium Dynaudio, che assicura un’esperienza sonora di altissimo livello.

La sicurezza è una priorità assoluta per BYD. Il nuovo TANG ha ottenuto 5 stelle nei test Euro NCAP, grazie a una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento pedoni. Il SUV è inoltre equipaggiato con freni Brembo con assistenza idraulica Bosch e sospensioni adattive, garantendo una guida sempre stabile e sicura.

Con il nuovo BYD TANG, il brand asiatico ridefinisce gli standard del segmento SUV elettrici, combinando sostenibilità, performance e comfort di alto livello. Questo modello rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un veicolo spazioso, tecnologicamente avanzato e con un’autonomia competitiva.