CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Il duo argentino vincitore di cinque Latin Grammy Awards, CA7RIEL & Paco Amoroso, ha annunciato l’uscita del loro nuovo e attesissimo album “TOP OF THE HILLS”, disponibile da venerdì 19 dicembre. Il progetto, registrato in sole due settimane, segna una svolta decisiva nella carriera dei due artisti, definendosi come un lavoro “audace, massimalista e magnetico che infrange ogni aspettativa”.

Il disco cattura l’energia creativa di uno dei fenomeni musicali più sorprendenti dell’America Latina. Con una produzione visionaria e un sound che supera ogni barriera di genere, “TOP OF THE HILLS” rappresenta non solo un nuovo capitolo ma, come dichiarato dai due artisti, “incendia letteralmente quello precedente”.

Tra i brani più attesi spicca “GIMME MORE”, singolo pubblicato lo scorso novembre, accompagnato da un videoclip che ricostruisce la corsa sfrenata del duo verso il successo. Le immagini mostrano CA7RIEL e Paco Amoroso in una sequenza cinematografica che passa dal trionfo ai Latin Grammy a un afterparty caotico, tra casinò, elicotteri, strip club e deserti in fiamme, fino a un finale simbolico in cui i due incendiano il palco della loro vecchia era per annunciare l’arrivo di quella nuova.

Nell’album è presente anche la collaborazione con Fred Again.. in “Beto’s Horns (fred remix)” e con Ezra Collective in “Beto’s Horns (Ezra Collective remix)”. Il brano è nato in modo inusuale, sviluppato in diretta su Twitch durante l’estate, da Atene a Madrid, con le voci registrate poi dal vivo a Parigi. La reinterpretazione jazz del collettivo londinese è frutto di una jam session in pieno centro a Londra, in un incontro che dimostra la capacità del duo di muoversi liberamente tra mondi musicali diversi.

L’annuncio arriva dopo un anno incredibile per CA7RIEL & Paco Amoroso, culminato con il loro trionfo alla 26ª edizione dei Latin Grammy Awards. Il duo ha totalizzato dieci nomination – un record assoluto per un progetto argentino in un solo anno – e si è aggiudicato cinque premi: “Best Short Form Music Video” (per “#TETAS”), “Best Long Form Music Video” (“PAPOTA”), “Best Pop Song” (“EL DÍA DEL AMIGO”), “Best Alternative Music Album” (“PAPOTA”) e “Best Alternative Song” (“#TETAS”). Durante la cerimonia, la loro performance immersa in un imponente impianto scenografico a forma di due montagne è stata una delle più commentate nella storia dei Latin Grammy.

Il 2025 è stato un anno d’oro per il duo argentino. Dopo l’uscita dell’EP “PAPOTA” e del relativo cortometraggio, CA7RIEL & Paco Amoroso hanno intrapreso il “PAPOTA Tour”, un’imponente tournée mondiale con oltre sessanta date in quattro continenti. Hanno calcato i palchi di alcuni dei più grandi festival del mondo, tra cui Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands e Montreux. Hanno inoltre chiuso il Camp Flog Gnaw Festival di Tyler, The Creator a Los Angeles e aperto la tappa latinoamericana del tour di Kendrick Lamar.

Il riconoscimento internazionale non si è limitato alla musica. I due artisti, definiti da Rolling Stone en Español come “il futuro della musica”, hanno trovato spazio anche nel mondo della moda. Hanno collaborato con Bershka, partecipato alla Paris Fashion Week Primavera/Estate 2025 con Yves Saint Laurent e alla sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2025 di Jean Paul Gaultier.

“TOP OF THE HILLS” contiene dodici tracce, tra cui “BUSINESS CLASS”, “SPEEEEEEEDING”, “MANOS ARRIBA” e “LOS MENTES MÁXIMAS”. Con questo nuovo progetto, il duo espande ulteriormente il proprio universo musicale e visivo, dando vita a quella che loro stessi definiscono “l’era dei Latin Chaddys”.

Da amici d’infanzia a icone globali, CA7RIEL & Paco Amoroso hanno percorso una strada che unisce talento, sperimentazione e visione. Dalle aule di scuola dove uno suonava la chitarra e l’altro il violino, fino ai grandi palchi internazionali e alle collaborazioni con artisti di fama mondiale, la loro storia è quella di due protagonisti che stanno ridefinendo la musica latinoamericana contemporanea.

Con “TOP OF THE HILLS”, CA7RIEL & Paco Amoroso non solo consolidano il loro successo ma impongono una nuova estetica sonora e visiva, riaffermandosi come il duo più innovativo della scena musicale argentina.