Caparezza torna con “Pathosfera”: la nuova forza emotiva di “Orbit Orbit”

La densità narrativa e la potenza evocativa di “Pathosfera” segnano un nuovo capitolo nell’universo artistico di Caparezza. Da oggi, venerdì 5 dicembre, il brano è ufficialmente in rotazione radiofonica, rappresentando una delle tracce più significative del suo recente disco-fumetto “Orbit Orbit”, pubblicato lo scorso 31 ottobre per BMG in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Con “Pathosfera”, l’artista di Molfetta offre un viaggio introspettivo carico di riflessione e sentimento, un invito a ritrovare la propria sensibilità in un mondo sempre più anestetizzato dalle emozioni. Il brano emerge come un manifesto emotivo del progetto, capace di fondere musica e filosofia personale.

“Ero convinto che Pathosfera potesse avere una forza comunicativa, perché l’avevo sperimentata su di me mentre scrivevo il brano. Per un periodo mi sono reso conto di essere diventato troppo freddo, impermeabile alle emozioni, per proteggermi. Non riuscivo più a percepire la bellezza intorno a me, nonostante tutto ciò che c’era di positivo. Ho capito che mi ero anestetizzato e che dovevo recuperare il contatto con i miei sentimenti. Pathosfera racconta, e in qualche modo fotografa, anche un sentimento più universale che ci spinge a creare barriere interiori che nella nostra mente ci fortificano, ma che in realtà ci indeboliscono, separandoci dal resto del mondo.”

Attraverso queste parole, Caparezza sottolinea la dimensione più autentica e vulnerabile del brano, concepito come un antidoto contro l’indifferenza emotiva e l’incapacità di meravigliarsi. “Pathosfera” diventa così una riflessione collettiva sulla necessità di ritrovare empatia e consapevolezza, riappropriandosi della capacità di sentire il mondo nella sua interezza.

Il successo di “Orbit Orbit” testimonia la solidità del legame tra Caparezza e il suo pubblico. L’album—accompagnato da un originale fumetto—ha debuttato al #1 posto della Top 100 Album & Compilation e nella Top 20 CD, Vinili e Musicassette della classifica FIMI/NIQ, ottenendo anche la certificazione di Disco d’Oro. Un riconoscimento che premia non solo la qualità musicale ma anche la scelta artistica di un progetto che unisce suono, parola e visione.

Durante i firmacopie in tutta Italia, il rapper pugliese ha incontrato fan ovunque, confermando un entusiasmo che va oltre le piattaforme digitali. L’attenzione per il supporto fisico, oggi insolita nell’industria musicale, conferma la volontà del pubblico di cercare esperienze tangibili e ricche di significato.

L’artista è pronto a tornare sul palco. Tra giugno e settembre 2026, Caparezza porterà la sua energia in oltre 20 date uniche, nei più importanti festival italiani. Il tour, prodotto da ITACA TIME e Magellano Concerti, partirà il 20 giugno dal Connessione Festival di Sordevolo (BI) e attraverserà l’Italia fino al 5 settembre 2026 alla Reggia di Caserta. Tra le tappe più attese: Rock in Roma (26 giugno), Sequoie Music Park di Bologna (7 e 8 luglio, una delle quali già sold out), Flowers Festival di Collegno e Parco della Musica di Milano (entrambi sold out), oltre a una lunga serie di festival che toccheranno ogni angolo del Paese, da Firenze a Palermo, da Lecce a Alghero.

Con “Pathosfera”, Caparezza ribadisce la sua capacità di trasformare la complessità del pensiero in arte accessibile e potente. Un brano che unisce profondità poetica e consapevolezza critica, restituendo attraverso la musica la forza dell’empatia come forma di resistenza emotiva.

“Orbit Orbit” si conferma così molto più di un disco: è un’esperienza narrativa, un fumetto sonoro che esplora le sfere interiori dell’animo umano e l’universo esterno con la lucidità e l’ironia che da sempre caratterizzano uno degli autori più visionari della scena musicale italiana.