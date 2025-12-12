Connect with us

Mega Man 11 Demo Version_20181110204220

Giochi

Capcom annuncia Mega Man: Dual Override ai The Game Awards 2025

Published

Il leggendario Blue Bomber è pronto a tornare. Capcom ha presentato durante i The Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override, il nuovo capitolo della storica saga d’azione platform che approderà su console e PC nel 2027. Si tratta del dodicesimo episodio della serie principale, in arrivo su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. L’annuncio segna un momento importante per uno dei franchise più amati della casa di Osaka, che si prepara anche a celebrare il quarantesimo anniversario di Mega Man.

Il progetto, descritto come un ritorno alle radici ma con un approccio moderno, riporterà sullo schermo l’eroe blu in una nuova avventura contro i robot del Dr. Wily. Dal suo debutto, la serie ha venduto oltre 43 milioni di unità in tutto il mondo, diventando un simbolo del videogioco giapponese tradizionale.

Oltre all’annuncio, Capcom ha rivelato un’iniziativa esclusiva destinata ai fan: un concorso di progettazione di boss, che permetterà al pubblico di contribuire alla creazione di un nuovo Robot Master destinato a comparire nel gioco. L’evento offrirà agli appassionati l’opportunità unica di entrare a far parte della storia di Mega Man, collaborando idealmente con il Dr. Wily nel design di un nemico completamente originale.

Per celebrare l’occasione, Capcom ha deciso di proporre Mega Man 11 con uno sconto speciale nei vari store digitali per un periodo limitato. L’edizione aggiornata del titolo includerà nuove opzioni linguistiche, tra cui localizzazioni dedicate ai giocatori brasiliani e latinoamericani. L’iniziativa dimostra la volontà della compagnia di ampliare ulteriormente l’accessibilità del franchise a livello globale.

L’annuncio di Mega Man: Dual Override è arrivato in un contesto di grande fermento per Capcom, protagonista assoluta dell’edizione 2025 dei The Game Awards. Durante la cerimonia, il publisher giapponese ha svelato anche Resident Evil Requiem, che segna il ritorno di Leon S. Kennedy, e ha fissato la data di uscita di PRAGMATA al 24 aprile 2026. A completare la serata, numerose nomination per Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds, Capcom Fighting Collection 2 e la serie Netflix Devil May Cry.

A sorpresa, la popolare rock band Evanescence è salita sul palco per offrire un’esibizione speciale del brano “Afterlife” tratto dalla serie animata di Devil May Cry, annunciando al pubblico che la seconda stagione debutterà il 12 maggio 2026. La serata si è conclusa con la partecipazione del cast del prossimo film di Street Fighter™ prodotto da Capcom e Legendary Entertainment: Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken), Callina Liang (Chun-Li), Cody Rhodes (Guile) e Jason Momoa (Blanka), tutti presenti sul palco per mostrare un’anteprima del film e consegnare un premio.

Con Mega Man: Dual Override, Capcom riaccende l’entusiasmo dei fan di lunga data e inaugura una nuova era per l’eroe blu. L’attesa è ora rivolta al 2027, anno in cui il Blue Bomber tornerà a combattere, pronto a sfidare una volta di più le leggi del platform classico e scrivere un nuovo capitolo nella sua gloriosa storia.

