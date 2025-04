Capcom svela Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per Nintendo Switch 2

Un nuovo e entusiasmante capitolo si apre nel mondo del gaming con l’annuncio di Capcom riguardo a Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per la tanto attesa Nintendo Switch 2. Questi due titoli promettono di offrire ai giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti, con azione frenetica, nuove modalità e tanto divertimento in arrivo.

Street Fighter 6 porterà le sue iconiche risse piene d’azione sulla nuova piattaforma Nintendo, permettendo ai giocatori di vivere l’emozione dei combattimenti di strada in un modo completamente rivisitato. La modalità Wireless locale permetterà ai giocatori di sfidarsi uno contro uno con i loro personaggi preferiti, mentre la modalità Avatar locale darà la possibilità di creare e personalizzare il proprio combattente per esperienze di gioco uniche.

Il gioco offrirà anche modalità divertenti e uniche per combattere con gli amici, come la Modalità da tavolo e la Contest di calorie, che promettono di aggiungere un tocco di originalità e dinamicità alle sfide. Inoltre, i fan potranno collezionare nuove statuette e carte amiibo di Luke, Jamie e Kimberly, che potranno essere caricate nel gioco per sbloccare contenuti esclusivi e ricompense.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è pronto a fare il suo debutto come titolo di lancio per Nintendo Switch 2, promettendo ai giocatori un’esperienza di gioco coinvolgente e ricca di sfide. In questo viaggio mistico, i giocatori vestiranno i panni di Soh, un coraggioso protettore incaricato di difendere la sacra fanciulla Yoshiro dalle creature ultraterrene chiamate Furie.

Il gioco offrirà nuove funzionalità su Nintendo Switch 2, come l’Avventura in movimento che permetterà di vivere l’emozionante storia ovunque ci si trovi. Inoltre, i controlli rivisitati offriranno nuove modalità di gioco, tra cui l’uso del mouse e del giroscopio.

Entrambi i titoli saranno disponibili come download digitale su Nintendo Switch 2 e offriranno ai giocatori momenti indimenticabili immersi in mondi fantastici e ricchi di azione.