Carolina Benvenga e il Piccolo Coro dell’Antoniano lanciano “Carnevale Siamo Noi”

Una festa di ritmo, colori e fantasia segna la prima collaborazione discografica tra il Piccolo Coro dell’Antoniano e Carolina Benvenga. Il brano “Carnevale Siamo Noi”, distribuito da Sony Music Italy e disponibile in digitale, è accompagnato da un videoclip ufficiale pubblicato sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano.

La canzone nasce come un invito a riscoprire la magia del Carnevale attraverso la musica e il gioco. È una baby dance dal ritmo coinvolgente che unisce sonorità baile funk e dance, evocando un viaggio gioioso che parte dall’Italia e arriva fino a Rio de Janeiro. Nel brano, ogni bambino e bambina è chiamato a lasciarsi trascinare dalla fantasia, trasformandosi in qualsiasi personaggio desideri: pirati, principesse, draghi o sirene.

“Carnevale Siamo Noi celebra la libertà di essere sé stessi, la forza della fantasia e la capacità di sognare, più potente di qualsiasi potere speciale”: questo, il messaggio al centro della nuova canzone.

Il progetto consolida la collaborazione tra Carolina Benvenga e il Piccolo Coro dell’Antoniano, già saldamente uniti dalle ultime tre edizioni dello Zecchino d’Oro, di cui l’artista è stata conduttrice delle semifinali su Rai 1. Volto amatissimo dai più piccoli sia in televisione sia su YouTube, Benvenga prosegue così il suo percorso musicale dedicato al mondo dell’infanzia, all’insegna dell’energia e della positività.

“Carnevale Siamo Noi” porta la firma di Riccardo Scirè, Rondine e Carolina Benvenga sia per il testo sia per la musica. La produzione è affidata a Riccardo Scirè, che si occupa anche della programmazione e delle chitarre. La direzione artistica è di Mamo Giovenco.

Il videoclip ufficiale, diretto da Sabrina Tricarico e arricchito dalle grafiche di Clonwerk, traduce in immagini il clima festoso del brano, coinvolgendo piccoli e grandi in un’esplosione di allegria e colori.

Con questa nuova uscita, distribuita da Sony Music Italy, il Piccolo Coro dell’Antoniano e Carolina Benvenga regalano un inno alla gioia, alla creatività e alla condivisione, trasformando ogni ascolto in un momento di festa collettiva.

Un invito a riscoprire il Carnevale non solo come tradizione, ma come uno spazio libero dove esprimere la propria unicità e dove la musica diventa un linguaggio universale capace di unire generazioni e culture.