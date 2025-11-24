Connect with us

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Published

È online il nuovo video ufficiale di “La Canzone del Natale”, il più recente progetto musicale di Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e punto di riferimento per il pubblico dei più piccoli. Con oltre un miliardo di visualizzazioni e più di un milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina si conferma una delle protagoniste assolute del panorama digitale italiano, amata da bambini e famiglie per la sua energia, la sua simpatia e la sua capacità di trasmettere messaggi positivi ed educativi.

“La Canzone del Natale” condensa la magia e la gioia del periodo più atteso dell’anno. Tra renne scatenate, neve scintillante e doni colorati, il nuovo brano celebra lo spirito delle feste con un ritmo contagioso e un’atmosfera sognante, destinata a conquistare grandi e piccoli e a diventare un classico delle festività.

Parallelamente al lancio del brano, Carolina Benvenga è tornata a teatro con lo spettacolo “Un Magico Natale con Carolina”, scritto insieme a Morena D’Onofrio e prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music. Lo spettacolo, diretto da Morena D’Onofrio con coreografie di Fiorella Nolis e luci di Marco Palmieri, porta in scena un mondo di fantasia e divertimento pronto a emozionare le famiglie di tutta Italia, rinnovando quel legame speciale che da anni unisce Carolina al suo pubblico.

La conduttrice tornerà inoltre sul piccolo schermo alla guida delle prime due puntate della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, formando nuovamente con Lorenzo Baglioni una coppia molto amata dai telespettatori. Una conferma che testimonia il riconoscimento della sua professionalità e del suo ruolo centrale nel panorama dell’intrattenimento per ragazzi.

A soli 35 anni, metà romana e metà salentina, Carolina Benvenga vanta una carriera iniziata da bambina: a otto anni il primo set, a dodici la collaborazione con Abbas Kiarostami. Dopo una lunga esperienza nel cinema e nella televisione, nel 2012 sceglie di dedicarsi al mondo dei bambini. Conduce programmi di successo su Rai Kids, tra cui “La posta di YoYo”, e partecipa a numerose edizioni dello Zecchino d’Oro. Con il tempo ha costruito una vera e propria comunità di famiglie che la seguono su YouTube, dove propone coreografie di baby dance e canzoni che uniscono musica, divertimento e contenuti educativi.

Nel 2023 ha affiancato Andrea Dianetti alla conduzione dello Zecchino d’Oro su Rai 1 e l’anno successivo è tornata al cinema con “Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro”, un film pensato per celebrare la gioia dell’infanzia e la condivisione. Ha inoltre prestato la voce al personaggio di Lucy in “Cattivissimo Me 4”, distribuito nelle sale nell’estate 2024.

Durante le ultime festività, il suo album “Christmas Dance con Carolina” ha portato nelle case italiane il ritmo del Natale con tre inediti: “L’Orso Bobo”, “La Notte di Natale” e “Natale per Sempre”. La sua popolarità cresce grazie anche a collaborazioni ironiche e divertenti, come il video estivo con Ciro Priello dei The Jackal, una simpatica dedica a tutti i genitori che cercano di resistere alle hit dei figli, finendo però per ammetterne il fascino.

Più di recente, Carolina ha firmato il primo Amazon Music Original Kids in Italia con il brano “La Fabbrica dei Mostri”, realizzato insieme a Sony Music e Amazon Music. Un nuovo tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, che conferma la sua capacità di innovare e di rendere la musica per bambini un linguaggio universale, allegro e coinvolgente.

Con “La Canzone del Natale”, Carolina Benvenga rinnova la sua missione: far sognare, divertire e unire le famiglie attraverso la musica e la fantasia. Un Natale all’insegna della gioia e della speranza, in perfetto stile Carolina.

