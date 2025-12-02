Connect with us

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Published

Gianluca Torre, agente immobiliare e volto noto di “Casa a prima vista” e “Turisti per Case” su Real Time, torna con la seconda stagione di “Casa Perfetta”, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast che esplora l’universo intimo delle abitazioni delle celebrità. Un format che mescola curiosità, leggerezza e confidenze, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sulle abitudini e sui segreti dei protagonisti dello spettacolo.

In dieci episodi inediti, disponibili dal 2 dicembre ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme podcast, Torre apre le porte di un nuovo salotto ricco di energia e aneddoti divertenti. La stagione sarà inoltre disponibile in anteprima su TimVision dal 25 novembre, confermando la collaborazione tra la piattaforma streaming e il progetto di Dopcast.

Tra gli ospiti di questa seconda stagione figurano alcuni tra i volti più amati del panorama italiano: Nek, Ida e Mariana, Baby K, Mara Maionchi, Frau ed Ernst Knam, Emily Pallini, Clio Make Up, Guido Bagatta, Lodovica Comello e Giulia Salemi. Ognuno di loro sarà protagonista di un incontro che promette di unire intrattenimento e sincerità.

Il primo episodio vede protagonista Nek, in una conversazione vivace in cui non mancano complicità e ironia. Seguono le agenti immobiliari Ida e Mariana, che insieme a Torre riformano l’iconico trio televisivo, e la cantante Baby K, che svela una versione inedita e più intima di se stessa. Mara Maionchi porta la sua consueta schiettezza nel quarto episodio, mentre i pasticceri Frau ed Ernst Knam raccontano la loro ricetta per la felicità di coppia, divisa tra casa e lavoro.

La stagione prosegue con Emily Pallini, che dà voce alla generazione Z, e Clio Make Up, che condivide la sua nuova vita in provincia dopo anni a New York. Il giornalista Guido Bagatta porta aneddoti da un mondo costellato di star internazionali come Madonna e Michael Jordan, prima di lasciare spazio a Lodovica Comello, che riflette sul rapporto tra evoluzione personale e spazi abitativi. Chiude la serie Giulia Salemi, protagonista di un racconto che intreccia la dimensione privata e quella professionale di una giovane donna contemporanea.

La nuova stagione introduce anche inedite rubriche pensate per coinvolgere il pubblico. “Se quei muri potessero parlare” invita gli ospiti a raccontare episodi memorabili legati alle loro case, con toni ironici e cinematografici. In “Mappa AI”, invece, l’Intelligenza Artificiale entra in scena regalando sorprese personalizzate a ogni intervistato. Infine, “Home Experience” esplora la routine quotidiana dei protagonisti, dal risveglio fino ai piccoli rituali domestici.

Dopcast, produttore del progetto, nasce dalla sinergia tra MNcomm e Sony Music Italia e si distingue per una linea editoriale che mette al centro il talento. I podcast e vodcast del gruppo spaziano tra musica, lifestyle, costume, food e intrattenimento, distribuendo i contenuti sui principali canali digitali e social.

Con Casa Perfetta, Torre conferma il suo stile diretto e brillante, avvicinando il pubblico a un tema universale: la casa come riflesso della personalità. “Le dimore somigliano a chi le vive… più di quanto si possa immaginare” si legge nella presentazione del programma.

Un viaggio tra emozioni, confessioni e curiosità, in cui i muri di casa diventano testimoni di storie autentiche e sorprendenti, firmato da uno dei volti più eclettici della televisione e dell’universo digitale italiano.

