Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

Published

È uscito “Booga”, il nuovo singolo della star britannica del rap Central Cee, accompagnato da un video ufficiale diretto da Don.Prod. Con questo brano, l’artista londinese inaugura una nuova fase della sua carriera, segnata da sonorità crude, una produzione raffinata e la stessa energia che lo ha reso una figura globale del panorama urbano mondiale.

Prodotto da Roddy Beats, Arthur Bean, Young Chencs e Smokey Jam, “Booga” si presenta come un vero e proprio manifesto artistico: una dichiarazione d’intenti che proietta Central Cee verso il futuro, consolidando il suo ruolo come uno dei protagonisti più innovativi del rap contemporaneo. Il video ufficiale, caratterizzato dall’estetica autentica tipica di Cench, vanta anche la partecipazione speciale di Skepta e FinesseKid, a conferma dell’influenza e del prestigio dell’artista all’interno della scena rap britannica.

Il singolo arriva in un momento d’oro per il giovane talento londinese. Il 2025 rappresenta infatti l’apice di una carriera in continua ascesa. Con il suo album d’esordio “Can’t Rush Greatness”, Central Cee ha scritto una pagina di storia della musica britannica: il disco ha debuttato al numero uno nel Regno Unito e al numero nove nella Billboard 200, diventando il primo album rap britannico a entrare nella Top 10 statunitense. In un solo giorno ha totalizzato quasi 20 milioni di stream su Spotify, oltrepassando rapidamente il miliardo di ascolti globali e conquistando classifiche in mercati chiave come Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Central Cee ha ridefinito la percezione del rap britannico a livello globale, unendo la narrazione cruda e diretta delle strade di West London a un linguaggio universale capace di parlare a pubblici diversi in ogni parte del mondo. Con “Can’t Rush Greatness”, l’artista ha dimostrato che il rap britannico può avere un impatto planetario senza perdere autenticità, fondendo introspezione, ambizione e carisma.

Il percorso di Cench, soprannome con cui i fan chiamano Central Cee, è costellato di record e successi che ne raccontano l’evoluzione. Il 2024 è stato un anno cruciale: il singolo “Band4Band” in collaborazione con Lil Baby è diventato uno dei brani rap più ascoltati al mondo, segnando un risultato storico per un artista britannico. È stato infatti il singolo rap del Regno Unito arrivato più in alto nella classifica americana Hot 100, oltre a conquistare il vertice delle radio Urban e Rhythmic. Con 390 milioni di stream globali, ha dominato anche le classifiche di vendita britanniche, consolidando ulteriormente la fama internazionale di Central Cee.

Anche il singolo “Sprinter” ha avuto un impatto epocale: è stato il brano più ascoltato su Spotify UK nel 2023 e il primo pezzo rap di un artista britannico a mantenere la prima posizione per dieci settimane consecutive. Con oltre 2 miliardi di stream e altrettante visualizzazioni video, “Sprinter” ha reso Central Cee il primo rapper britannico a superare i due miliardi di stream su Spotify e la prima canzone rap britannica a raggiungere un miliardo di riproduzioni sulla piattaforma.

Il successo dell’artista non si ferma alla musica. Central Cee ha ampliato la sua influenza nel mondo della moda e del design attraverso il suo brand SYNA, protagonista del ComplexCon 2025 con un’installazione immersiva e collaborazioni con marchi internazionali come Nike, Trapstar, G-SHOCK e BAPE x Spotify. A completare la sua crescente influenza culturale, l’artista è stato uno dei protagonisti del Met Gala 2025, dove ha attirato l’attenzione per il suo look firmato Jacquemus e per il virale “Met Gala Freestyle”, diventato simbolo del suo stile innovativo e iconoclasta.

Parallelamente, il tour mondiale “Can’t Rush Greatness” è andato completamente sold out, confermando la sua capacità di catalizzare platee internazionali. Le continue nomination ai MOBO Awards e ai BRIT Awards testimoniano ulteriormente il suo impatto nell’industria musicale e la sua influenza oltre le barriere geografiche.

Con “Booga”, Central Cee rinnova la propria ambizione e spinge ancora oltre i confini del rap britannico, unendo autenticità di strada e visione globale. Un nuovo inizio che promette di consolidare ulteriormente la sua posizione come forza creativa, innovativa e controcorrente nel panorama musicale mondiale.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Tecnologia

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Motori

Tesla porta in Europa l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised)

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Motori

CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

Spettacolo

Nico Arezzo torna con “Sancu” e annuncia il “Minchia Che Tour 2026”

Moda

Vans x Motherlan: una collaborazione che celebra lo skate e le radici culturali nigeriane

Spettacolo

Milva: online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”

Motori

BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

Spettacolo

NOYZ NARCOS: torna con il suo nuovo album “FUNNY GAMES”

Motori

Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Motori

La Nuova 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Leapmotor inaugura il Security and Safety Lab: la nuova frontiera della protezione intelligente dei veicoli

Motori

Lepas protagonista dell’eleganza del Gran Galà del Calcio AIC 2025

Motori

CUPRA Raval: il carattere elettrico della compatta urbana del futuro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Dopo una serie di singoli che ne hanno definito il linguaggio e la visione artistica, Westcross torna oggi con il nuovo brano “tra parentesi”,...

1 ora ago

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

X Factor 2025 ha scelto i suoi quattro finalisti in una serata da record e di grandi emozioni. rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo sono...

1 ora ago

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Dopo aver conquistato gli stadi italiani con uno show che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, Marracash torna sul palco con “Marra...

4 ore ago

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Da oggi, venerdì 28 novembre, tutte le radio italiane trasmettono il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Ragazze facili”, scritto e prodotto interamente dall’artista bolognese....

4 ore ago