Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

È uscito “Booga”, il nuovo singolo della star britannica del rap Central Cee, accompagnato da un video ufficiale diretto da Don.Prod. Con questo brano, l’artista londinese inaugura una nuova fase della sua carriera, segnata da sonorità crude, una produzione raffinata e la stessa energia che lo ha reso una figura globale del panorama urbano mondiale.

Prodotto da Roddy Beats, Arthur Bean, Young Chencs e Smokey Jam, “Booga” si presenta come un vero e proprio manifesto artistico: una dichiarazione d’intenti che proietta Central Cee verso il futuro, consolidando il suo ruolo come uno dei protagonisti più innovativi del rap contemporaneo. Il video ufficiale, caratterizzato dall’estetica autentica tipica di Cench, vanta anche la partecipazione speciale di Skepta e FinesseKid, a conferma dell’influenza e del prestigio dell’artista all’interno della scena rap britannica.

Il singolo arriva in un momento d’oro per il giovane talento londinese. Il 2025 rappresenta infatti l’apice di una carriera in continua ascesa. Con il suo album d’esordio “Can’t Rush Greatness”, Central Cee ha scritto una pagina di storia della musica britannica: il disco ha debuttato al numero uno nel Regno Unito e al numero nove nella Billboard 200, diventando il primo album rap britannico a entrare nella Top 10 statunitense. In un solo giorno ha totalizzato quasi 20 milioni di stream su Spotify, oltrepassando rapidamente il miliardo di ascolti globali e conquistando classifiche in mercati chiave come Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Nuova Zelanda.

Central Cee ha ridefinito la percezione del rap britannico a livello globale, unendo la narrazione cruda e diretta delle strade di West London a un linguaggio universale capace di parlare a pubblici diversi in ogni parte del mondo. Con “Can’t Rush Greatness”, l’artista ha dimostrato che il rap britannico può avere un impatto planetario senza perdere autenticità, fondendo introspezione, ambizione e carisma.

Il percorso di Cench, soprannome con cui i fan chiamano Central Cee, è costellato di record e successi che ne raccontano l’evoluzione. Il 2024 è stato un anno cruciale: il singolo “Band4Band” in collaborazione con Lil Baby è diventato uno dei brani rap più ascoltati al mondo, segnando un risultato storico per un artista britannico. È stato infatti il singolo rap del Regno Unito arrivato più in alto nella classifica americana Hot 100, oltre a conquistare il vertice delle radio Urban e Rhythmic. Con 390 milioni di stream globali, ha dominato anche le classifiche di vendita britanniche, consolidando ulteriormente la fama internazionale di Central Cee.

Anche il singolo “Sprinter” ha avuto un impatto epocale: è stato il brano più ascoltato su Spotify UK nel 2023 e il primo pezzo rap di un artista britannico a mantenere la prima posizione per dieci settimane consecutive. Con oltre 2 miliardi di stream e altrettante visualizzazioni video, “Sprinter” ha reso Central Cee il primo rapper britannico a superare i due miliardi di stream su Spotify e la prima canzone rap britannica a raggiungere un miliardo di riproduzioni sulla piattaforma.

Il successo dell’artista non si ferma alla musica. Central Cee ha ampliato la sua influenza nel mondo della moda e del design attraverso il suo brand SYNA, protagonista del ComplexCon 2025 con un’installazione immersiva e collaborazioni con marchi internazionali come Nike, Trapstar, G-SHOCK e BAPE x Spotify. A completare la sua crescente influenza culturale, l’artista è stato uno dei protagonisti del Met Gala 2025, dove ha attirato l’attenzione per il suo look firmato Jacquemus e per il virale “Met Gala Freestyle”, diventato simbolo del suo stile innovativo e iconoclasta.

Parallelamente, il tour mondiale “Can’t Rush Greatness” è andato completamente sold out, confermando la sua capacità di catalizzare platee internazionali. Le continue nomination ai MOBO Awards e ai BRIT Awards testimoniano ulteriormente il suo impatto nell’industria musicale e la sua influenza oltre le barriere geografiche.

Con “Booga”, Central Cee rinnova la propria ambizione e spinge ancora oltre i confini del rap britannico, unendo autenticità di strada e visione globale. Un nuovo inizio che promette di consolidare ulteriormente la sua posizione come forza creativa, innovativa e controcorrente nel panorama musicale mondiale.