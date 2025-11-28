Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Luigi & Iango

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Published

Da oggi, venerdì 28 novembre, tutte le radio italiane trasmettono il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Ragazze facili”, scritto e prodotto interamente dall’artista bolognese. Il brano segna un nuovo capitolo della carriera di Cremonini, confermandolo tra gli autori più ispirati e prolifici della musica italiana contemporanea.

“Ragazze facili” è una ballad dal tono profondo e cinematografico, dove emerge la capacità di Cesare di unire introspezione e suono, sperimentazione e memoria. L’artista racconta: “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. […] È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare.”

Con questo brano, Cremonini si spinge oltre la retorica delle classiche canzoni d’amore. “Ragazze facili” esplora la fragilità e le contraddizioni dell’uomo moderno di fronte a sé stesso, raccontando il momento in cui ci si libera dalle maschere per affrontare le proprie verità più intime. Le “ragazze facili” evocate nel titolo non sono figure reali, ma rappresentazioni mentali, vie di fuga per nascondere il dolore e difendersi da esso.

Sul piano musicale, la canzone si distingue per il suo equilibrio tra intimità e potenza sonora. È una composizione che richiama il gusto glam e l’amore di Cremonini per i grandi cantautori anglosassoni come David Bowie, Paul McCartney, Elton John e i Queen. L’atmosfera del brano si ispira agli anni Settanta, ma la scrittura lo proietta nel presente, grazie all’inconfondibile stile dell’artista.

Registrata a Londra nei British Grove Studios di Mark Knopfler, la traccia vanta collaborazioni d’eccezione: al pianoforte il leggendario Mike Garson, storico musicista di Bowie; ai cori la voce inconfondibile di Elisa; e agli arrangiamenti orchestrali il maestro Nick Ingman, con cui Cremonini aveva già collaborato in passato.

Il singolo è accompagnato da un videoclip d’autore diretto dal fotografo e regista Greg Williams, già collaboratore di Cremonini durante il suo tour estivo negli stadi. Girato in una Londra autunnale e piovosa, il video, realizzato in suggestivo bianco e nero, racconta le allucinazioni emotive causate da una separazione. L’atmosfera cinematografica creata da Williams amplifica le sfumature emotive della canzone e restituisce un racconto visivo elegante e senza tempo, confermando ancora una volta la vocazione visiva e poetica di Cremonini.

All’interno dell’universo creativo dell’artista, “Ragazze facili” rappresenta il cuore pulsante dell’album “Alaska Baby”, definito il tempio emotivo e l’apice autorale del progetto.

La canzone è inoltre presente in versione live nel triplo album “Cremonini Live25”, pubblicato il 21 novembre, che immortala l’energia e la potenza scenica di un tour che ha attraversato 13 grandi stadi italiani. L’opera celebra venticinque anni di musica e contiene anche una speciale interpretazione dal vivo del celebre brano “Cigarettes & Alcohol” degli Oasis, eseguito da Cremonini durante la tappa di Bari.

Il nuovo album accompagnerà il pubblico verso l’attesissimo “Cremonini Live26”, con quattro eventi previsti per l’estate: il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

 

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Tecnologia

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Motori

Tesla porta in Europa l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised)

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Motori

CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

Spettacolo

Nico Arezzo torna con “Sancu” e annuncia il “Minchia Che Tour 2026”

Moda

Vans x Motherlan: una collaborazione che celebra lo skate e le radici culturali nigeriane

Spettacolo

Milva: online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”

Motori

BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

Spettacolo

NOYZ NARCOS: torna con il suo nuovo album “FUNNY GAMES”

Motori

Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Motori

La Nuova 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Leapmotor inaugura il Security and Safety Lab: la nuova frontiera della protezione intelligente dei veicoli

Motori

Lepas protagonista dell’eleganza del Gran Galà del Calcio AIC 2025

Motori

CUPRA Raval: il carattere elettrico della compatta urbana del futuro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Dopo una serie di singoli che ne hanno definito il linguaggio e la visione artistica, Westcross torna oggi con il nuovo brano “tra parentesi”,...

1 ora ago

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

X Factor 2025 ha scelto i suoi quattro finalisti in una serata da record e di grandi emozioni. rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo sono...

1 ora ago

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

È uscito “Booga”, il nuovo singolo della star britannica del rap Central Cee, accompagnato da un video ufficiale diretto da Don.Prod. Con questo brano,...

1 ora ago

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Dopo aver conquistato gli stadi italiani con uno show che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, Marracash torna sul palco con “Marra...

4 ore ago