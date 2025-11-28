CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Da oggi, venerdì 28 novembre, tutte le radio italiane trasmettono il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Ragazze facili”, scritto e prodotto interamente dall’artista bolognese. Il brano segna un nuovo capitolo della carriera di Cremonini, confermandolo tra gli autori più ispirati e prolifici della musica italiana contemporanea.

“Ragazze facili” è una ballad dal tono profondo e cinematografico, dove emerge la capacità di Cesare di unire introspezione e suono, sperimentazione e memoria. L’artista racconta: “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. […] È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare.”

Con questo brano, Cremonini si spinge oltre la retorica delle classiche canzoni d’amore. “Ragazze facili” esplora la fragilità e le contraddizioni dell’uomo moderno di fronte a sé stesso, raccontando il momento in cui ci si libera dalle maschere per affrontare le proprie verità più intime. Le “ragazze facili” evocate nel titolo non sono figure reali, ma rappresentazioni mentali, vie di fuga per nascondere il dolore e difendersi da esso.

Sul piano musicale, la canzone si distingue per il suo equilibrio tra intimità e potenza sonora. È una composizione che richiama il gusto glam e l’amore di Cremonini per i grandi cantautori anglosassoni come David Bowie, Paul McCartney, Elton John e i Queen. L’atmosfera del brano si ispira agli anni Settanta, ma la scrittura lo proietta nel presente, grazie all’inconfondibile stile dell’artista.

Registrata a Londra nei British Grove Studios di Mark Knopfler, la traccia vanta collaborazioni d’eccezione: al pianoforte il leggendario Mike Garson, storico musicista di Bowie; ai cori la voce inconfondibile di Elisa; e agli arrangiamenti orchestrali il maestro Nick Ingman, con cui Cremonini aveva già collaborato in passato.

Il singolo è accompagnato da un videoclip d’autore diretto dal fotografo e regista Greg Williams, già collaboratore di Cremonini durante il suo tour estivo negli stadi. Girato in una Londra autunnale e piovosa, il video, realizzato in suggestivo bianco e nero, racconta le allucinazioni emotive causate da una separazione. L’atmosfera cinematografica creata da Williams amplifica le sfumature emotive della canzone e restituisce un racconto visivo elegante e senza tempo, confermando ancora una volta la vocazione visiva e poetica di Cremonini.

All’interno dell’universo creativo dell’artista, “Ragazze facili” rappresenta il cuore pulsante dell’album “Alaska Baby”, definito il tempio emotivo e l’apice autorale del progetto.

La canzone è inoltre presente in versione live nel triplo album “Cremonini Live25”, pubblicato il 21 novembre, che immortala l’energia e la potenza scenica di un tour che ha attraversato 13 grandi stadi italiani. L’opera celebra venticinque anni di musica e contiene anche una speciale interpretazione dal vivo del celebre brano “Cigarettes & Alcohol” degli Oasis, eseguito da Cremonini durante la tappa di Bari.

Il nuovo album accompagnerà il pubblico verso l’attesissimo “Cremonini Live26”, con quattro eventi previsti per l’estate: il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.