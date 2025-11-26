Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Da venerdì 28 novembre sarà in tutte le radio “Ragazze facili”, il nuovo singolo scritto e prodotto da Cesare Cremonini. Il brano segna un ulteriore passo nella maturità artistica del cantautore bolognese, confermandolo tra gli autori più ispirati della musica italiana contemporanea.

“Ragazze facili” è descritta come una ballad dal sapore glam, nutrita da riferimenti alla grande tradizione anglosassone degli anni Settanta, con echi di David Bowie, Paul McCartney, Elton John e i Queen. Il brano, attraverso la vocalità emotiva di Cremonini e l’intensità orchestrale dei suoi arrangiamenti, riesce a fondere un linguaggio moderno con una memoria sonora vintage.

Registrato nel marzo 2024 ai British Grove Studios di Londra – gli storici studi di Mark Knopfler – il singolo vanta un cast d’eccezione: al pianoforte suona Mike Garson, leggendario collaboratore di Bowie; ai cori partecipa Elisa, mentre la direzione orchestrale è firmata dal maestro Nick Ingman, già collaboratore di Cremonini in passato.

“Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare: ‘Ragazze facili’ è stata l’esplosione che ha rotto la diga. Siamo rinati insieme, io e lei. È solo riconoscendo le proprie debolezze, chiamandole per nome che si può aprire una riflessione profonda su un tema che ci tocca da vicino: il coraggio di correre il rischio di amare”, confida Cremonini.

“Ragazze facili” va oltre la semplice canzone d’amore. Attraverso un linguaggio lirico e introspettivo, l’artista riflette sulla vulnerabilità maschile e sul momento in cui un uomo decide di abbandonare ogni maschera. Le “ragazze facili” diventano, secondo l’autore, un simbolo: non persone reali, ma fantasmi della mente, vie di fuga illusorie dietro cui si nascondono le paure e le fragilità dell’animo.

Il brano rappresenta anche il nucleo emotivo di “Alaska Baby”, l’attesissimo nuovo album del cantautore, e ne incarna lo spirito più intimo e autorale.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, un video girato a Londra e diretto dal celebre fotografo e regista inglese Greg Williams. Il videoclip, in bianco e nero, racconta la comparsa di allucinazioni emotive causate da un distacco sentimentale. Il regista – già autore di numerosi scatti di Cremonini durante il suo tour estivo – ha saputo trasformare la malinconia urbana di una Londra autunnale in un racconto visivo dal forte impatto cinematografico.

Williams firma anche la copertina del singolo, una “cover d’autore” che completa l’universo estetico di questo nuovo progetto. L’incontro tra i due artisti si conferma ancora una volta una formula vincente, in grado di unire musica e immagine in un linguaggio poetico e senza tempo.

“Ragazze facili” è dunque più di una canzone: è un viaggio emotivo nella vulnerabilità umana, un inno alla rinascita e al coraggio di amare. Cesare Cremonini continua così a spingersi oltre i confini della sua stessa musica, consegnando al pubblico un brano che unisce intensità autoriale, eleganza sonora e un profondo senso di verità.