Chicco Kory Plus i-Size Air: il seggiolino auto che rivoluziona la sicurezza dei neonati

Il nuovo Kory Plus i-Size Air è il seggiolino auto che ridefinisce gli standard di comfort per i più piccoli, grazie a un design innovativo e materiali all’avanguardia. Pensato per i neonati, questo seggiolino si distingue per gli speciali inserti in rete 3D, capaci di offrire un flusso d’aria sei volte superiore rispetto ai tessuti tradizionali. La ventilazione è ulteriormente potenziata grazie alla scocca dotata di un sistema integrato di aerazione, che garantisce una perfetta circolazione dell’aria, anche durante i viaggi più lunghi.

Omologato secondo la normativa ECE R129/03, Kory Plus i-Size Air è adatto ai bambini da 40 cm a 85 cm di altezza. Offre due modalità di installazione per adattarsi a ogni esigenza: con la base Full 360 i-Size base, dotata di connettori Isofix e gamba di supporto, oppure con la semplice cintura a 3 punti del veicolo. In entrambi i casi, il seggiolino deve essere installato in senso contrario di marcia, la posizione più sicura per i neonati.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di ruotare il seggiolino a 90° quando montato sulla base Full 360 i-Size. Questa funzione facilita il posizionamento del bambino, rendendo l’operazione semplice e priva di stress per i genitori.

Il comfort del bambino è garantito dalle cinture di sicurezza a 3 punti e da un morbido riduttore, omologato per l’uso dai 40 ai 60 cm. Questo supporto assicura il corretto posizionamento della testa e del corpo del neonato, offrendo un extra comfort per ogni viaggio. Inoltre, il poggiatesta regolabile con una sola mano e il sistema di cinture adattabile seguono la crescita del bambino, rendendo il seggiolino estremamente versatile.

Per affrontare qualsiasi condizione climatica, Kory Plus i-Size Air è dotato di una cappottina parasole idrorepellente con protezione UV50+, facile da pulire e provvista di una finestrella per la ventilazione.

Compatibile con quasi tutti i passeggini Chicco, tra cui i modelli Mysa e Goody Plus, questo seggiolino rappresenta una soluzione ideale per genitori dinamici che cercano sicurezza, praticità e massimo comfort per i loro piccoli.

Kory Plus i-Size Air non è solo un seggiolino auto, ma un vero alleato per la serenità delle famiglie in viaggio.