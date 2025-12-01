Connect with us

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Per la prima volta nella sua carriera, Chiello salirà sul palco dell’Ariston come concorrente al Festival di Sanremo 2026. Il giovane cantautore lucano, tra le voci più distintive e amate della nuova scena musicale italiana, dopo l’acclamata partecipazione dello scorso anno come ospite nella serata delle cover, è pronto a mettersi in gioco nella 76ª edizione dello storico festival.

Con uno stile personale e una scrittura intrisa di immaginario poetico, Chiello si conferma tra i nomi rivelazione del 2025. La notizia della sua partecipazione a Sanremo arriva dopo il successo dell’album “Scarabocchi” (Island Records/Universal Music Italia) e del primo tour nei club italiani, che ha registrato grande entusiasmo tra pubblico e critica.

Nel 2026, l’artista tornerà sui palchi con il “Chiello Club Tour 2026”, un ciclo di sei appuntamenti nei principali teatri e club italiani, organizzato e prodotto da Trident Music. Il tour prenderà il via il 16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, per poi proseguire il 19 aprile all’Atlantico di Roma, il 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 all’Estragon di Bologna, il 28 all’Alcatraz di Milano e infine il 29 aprile al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino).

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti ufficiali.

Classe 1999, Chiello nasce a Venosa, in provincia di Potenza. La sua carriera inizia con il collettivo FSK Satellite, protagonista della scena trap italiana, con cui ottiene numerosi riconoscimenti. Successivamente sceglie la strada solista, collaborando con nomi di rilievo come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame e Sick Luke. Il debutto ufficiale da solista arriva nel 2021 con l’album “Oceano Paradiso”, certificato oro a pochi mesi dall’uscita. Nello stesso anno è ospite a *X Factor 2021*, dove si esibisce con la hit *“Quanto ti vorrei”*, brano che conquista il platino.

Negli anni successivi Chiello consolida la propria identità artistica con una serie di singoli di successo e nuove collaborazioni. Nel 2023 pubblica “Mela Marcia”, anticipato da “Milano Dannata”, e nel 2024 torna con brani come “Limone”, “Stanza 107” e “Ho sbagliato ancora”*. Il 2025 segna la sua presenza nel progetto discografico di Guè, “Tropico del Capricorno”, con il featuring “Non lo so”, e la pubblicazione dell’album “Scarabocchi”, che include i singoli “Amore mio”, “Pirati” e “Scintille”.

Il suo ritorno a Sanremo, questa volta come concorrente, rappresenta una tappa importante di un percorso coerente e in costante crescita. Dall’universo trap fino alle atmosfere più intime del cantautorato contemporaneo, Chiello continua a distinguersi per la capacità di fondere generi e linguaggi, offrendo una narrazione autentica e personale.

Con il prossimo Festival di Sanremo e il nuovo tour nei club, Chiello si prepara a un anno decisivo, all’insegna della musica e del rinnovamento artistico. Il giovane cantautore lucano si afferma così come una delle figure più interessanti e versatili della scena musicale italiana contemporanea.

