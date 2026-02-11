Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Dal 20 marzo sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile “Agonia”, il nuovo album di inediti di Chiello, una delle voci più originali del nuovo cantautorato italiano. L’uscita segna una tappa importante nel percorso dell’artista lucano, che torna sulle scene con un progetto maturo, intimo e profondamente evocativo, capace di fondere introspezione e immaginario visivo.

“Agonia” sarà pubblicato da Island Records/Universal Music Italia e rappresenta un dialogo artistico con le atmosfere sospese e malinconiche del fotografo Todd Hido, autore della copertina tratta dalla raccolta House Hunting. Le immagini scelte evocano una malinconia silenziosa e persistente, in cui la quotidianità si fa poetica e fragile. Proprio da queste suggestioni nasce l’idea di un concept album che esplora fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva, temi centrali nella scrittura di Chiello.

Nell’album figura anche il brano “Ti penso sempre”, con cui l’artista è in gara al 76° Festival di Sanremo. Il brano, scritto dallo stesso Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, prosegue il percorso di ricerca sonora e poetica del cantante, confermando la sua sensibilità unica all’interno del panorama musicale contemporaneo.

La tracklist di “Agonia” comprende undici brani: A testa alta, Vulcano, Salvami da me stesso, Ti penso sempre, Polynesian Village, Desaturarsi, Lupo, Gli spettri e le paure, Spero almeno, Scarlatta, Sto andando via. Ogni titolo suggerisce un viaggio interiore che si muove tra contrasti emotivi e visioni personali, a testimoniare una crescita artistica solida e coerente.

Chiello, classe 1999 e originario di Venosa (Basilicata), si è imposto inizialmente come membro del collettivo FSK Satellite, portando la sua voce e la sua scrittura poetica nel mondo della trap. Con il tempo ha costruito una carriera solista di rilievo, collaborando con artisti come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame, Sick Luke, Mahmood, Tedua, Coez e Guè. Ogni collaborazione ha contribuito a definire una cifra artistica personale, sospesa tra urban, pop e cantautorato.

Dopo il successo dell’album d’esordio *Oceano Paradiso* (certificazione oro) e di Mela Marcia, Chiello ha consolidato la propria identità artistica con *Scarabocchi* nel 2025, da cui sono stati estratti i singoli Amore mio, Pirati* e Scintille. Negli ultimi anni ha dimostrato una costante evoluzione musicale, partecipando ai principali festival e programmi televisivi, tra cui X Factor e il Festival di Sanremo.

Parallelamente all’uscita del nuovo album, l’artista annuncia il “Chiello Club Tour 2026”, una serie di concerti che lo porterà nei principali club italiani. Sei date ad alta intensità, attese dai fan e dagli amanti della nuova scena cantautorale: il 16 aprile a Padova, il 19 aprile a Roma, il 21 aprile a Firenze, il 22 aprile a Bologna, il 28 aprile a Milano e il 29 aprile a Venaria Reale (Torino).

Con Agonia, Chiello si conferma una delle voci più sensibili e riconoscibili della sua generazione, capace di raccontare la complessità delle emozioni contemporanee con una profondità inedita. Un lavoro che unisce visione estetica e forza narrativa, consacrando l’artista lucano come una delle figure più interessanti del panorama musicale italiano del 2025.