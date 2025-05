Cinque milioni di Fabia: la compatta Skoda raggiunge un traguardo eccellente

La ŠKODA Fabia taglia un traguardo storico con la produzione della sua cinque milionesima unità, confermandosi una delle colonne portanti della casa automobilistica ceca e il secondo modello più venduto dopo la leggendaria Octavia. Dalla sua introduzione nel 1999, Fabia ha saputo conquistare milioni di automobilisti europei grazie a una combinazione vincente di stile, tecnologia, praticità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Prodotta nello stabilimento di Mladá Boleslav, la quarta generazione della Fabia rappresenta l’apice di un percorso evolutivo lungo oltre due decenni. Lanciata nel 2021 e sviluppata sulla piattaforma MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, l’attuale Fabia offre un design distintivo, un’abitabilità da segmento superiore e un bagagliaio da 380 litri. È disponibile in Italia con motorizzazioni benzina da 80 a 150 CV, ideali anche per i neopatentati, e dotata di sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida come il Travel Assist 2.0, cruise control adattivo, riconoscimento segnali stradali e parcheggio automatico.

Andreas Dick, Membro del Board Produzione e Logistica, ha sottolineato l’importanza simbolica e strategica di questo modello: “Fabia è diventata un’icona del marchio, sinonimo di qualità e affidabilità ‘Made in Repubblica Ceca’. Il successo della quarta generazione ci spinge a proseguire la produzione ben oltre il 2030”.

Dal debutto nel 1999, Fabia ha attraversato quattro generazioni, ciascuna contribuendo a rafforzare l’identità e la presenza globale del brand. La prima generazione si è distinta per la versatilità e l’introduzione della versione RS, mentre la seconda ha portato con sé nuove varianti come la Monte Carlo e la Scout. La terza ha alzato l’asticella in termini di tecnologia e sicurezza, aprendo la strada all’attuale modello, sempre più connesso e attento alle esigenze della mobilità moderna.

Fabia ha anche lasciato il segno nel mondo delle competizioni, grazie alle sue versioni Rally2, Rally2 evo e RS Rally2, tra le più vincenti della storia nelle rispettive categorie. Questo legame con il Motorsport ha contribuito a consolidare il posizionamento dinamico e affidabile del modello.

Oggi ŠKODA Fabia è più di un semplice veicolo compatto: è un simbolo di successo industriale, un prodotto strategico per il brand boemo e un punto di riferimento per il mercato europeo. Con oltre 926.000 vetture consegnate globalmente nel 2024 e l’ambiziosa strategia “Next Level ŠKODA”, la casa automobilistica punta a diventare uno dei cinque marchi più rilevanti in Europa entro il 2030, proseguendo anche il suo percorso di espansione in India, Nord Africa e Sud-Est Asiatico.